Fik gratis færgetur: Alt gik galt

Leif skulle fra Sjælland til Jylland for at fejre søsterens 80-års fødselsdag. Festen gik godt, men færgeoplevelsen gik mindre godt, da han endte med at skulle betale for to biler, selv om han kun kører i én. Nu giver Molslinjen alle pengene retur

- Jeg skulle til min søsters fødselsdag i Hadsund, og ville gerne gøre køreturen så kort som mulig.

- Så jeg ringede til Molslinjen for at bestille en plads til min C1’er.

- Det ku jeg godt – men prisen var ikke 399 kr, men 499 kr, fordi jeg bestilte telefonisk.

- Jeg fik så en ven til at booke og betale, men da jeg nåede frem til Odden, kunne de ikke se min billet – og jeg blev bedt om at betale endnu engang.

Leifs ven Jørgen købte denne billet

Og Leif købte denne billet

Kombardo og Kombardo

Sådan lyder det fra Leif G, der synes samfundet er blevet lige lovlig digitalt – og at Molslinjen er lige lovligt langsomme i optrækket. For Leif sejlede med færgen d. 10/8, og han har endnu ikke fået de 399 kr. retur, han endte med at betale for meget for sejlturen – selv om han har ringet og ringet til selskabet.

Hans ven Jørgen, der betalte via nettet, har heller ikke fået penge, så nu håber Leif, at et brev til nationen! kan få Molslinjen til at overføre pengene. Hans brev – som nationen! har bedt Molslinjen kommentere – fortsætter nemlig således:

Så Kombardo med pengene

- De siger Kombardo og Kombardo i deres reklamer.

- Men når de selv skal til lommerne, så er der ikke meget Kombardo over dem, skriver Leif, og Molslinjen har set brevet, og den billet Leif betalte og den billet Leifs ven Jørgen betalte. Og de har undersøgt sagen meget grundigt, og sendt dette svar:

Leif skal nok få sine penge .. men

- Leif ringer ind for at bestille en billet.

- Leif må have et handicapparkeringskort, for det er en handicapbillet, som på grund af regeringens sommerpakke gøres gratis (pengene refunderes efter endt rejse).

- Leif får hjælp af medarbejderen, som sender ham det link, billetten skal betales på. Han skal ikke betale 100 kroner ekstra – fordi handicapbilletter skal bookes på telefonen. Så det må være en misforståelse.

Han betalte ikke sin handicapbillet

- Men billetten bliver ikke betalt.

- Under en halv time senere kommer der så en booking online fra vennen.

- Vi kan retrospektivt se, at det er til Leif, fordi det er den samme mailadresse. Der bookes en helt almindelig Lavprisbillet, som ikke kan refunderes.

Og bruger det forkerte reservationsnummer

- Da Leif så tjekker ind, bruger han det reservationsnummer, som hører til den oprindelige billet – den billet som ikke er betalt via betalingslinket.

- Derfor skal han nu betale for billetten ved check-in, hvis han vil med. Medarbejderen der aner jo intet om andre billetter.

- Så situationen er nu:

I princippet skal han ikke have penge

1. Leif har købt en billet i havnen. Regeringens sommerpakke siger, at det kun er billetter købt online som kan refunderes.

- Staten vil gerne give en gratis billet – men kun købt online, så der er et sted at føre pengene tilbage til, når rejsen er gennemført, så skatteborgernes penge ikke bruges på billetter, som bestilles men ikke benyttes.

2. Vennen har også købt en billet til Leif – men en forkert slags, som ikke er en del af Sommerpakken, som jo gælder gående, cyklende og folk med et handicapparkeringskort.

Men vi giver Leif pengene retur

- Derfor skal han i princippet ikke have penge tilbage. Og derfor er det også lidt svært at svare på ventetiden.

- Så hvad gør vi nu sagens kompleksitet taget i betragtning?

- Vi refunderer billetten købt af Leif i havnen.

- Selv om den er købt 'forkert', kan man sagtens argumentere for, at den bør være en del af sommerpakken.

Og så hiver vi 'gode gamle kulance' op

- Her skal vi blot bruge bankoplysningerne fra Leif, så klarer vi den. Oplysningerne sender han bare til kundeservice på mail.

- Vennens indkøbte og ikke refunderbare billet er åbenlyst købt som en tjeneste til Leif.

- Derfor trækker vi gode gamle kulance op af skuffen og sender også pengene tilbage til ham, når vi hører fra Leif, skriver Molslinjen til nationen!.