Fik helt ondt i maven da hun læste jobopslag

Det virker ikke som et sted (eller en kultur) jeg vil være en del af, skriver Mille om et firma, der har en 'kontor-fe', der anretter frokost og griner.

- Jeg er jobsøgende, og er netop stødt på dette jobopslag:

De giver den gas med sommerfest og julefrokost

Sådan skiver 'Mille' på hjemmesiden Everydaysexism.dk, der er sted hvor primært kvinder anonymt kan berette om de overgreb eller mandschauvistiniske oplevelser, de har været udsat for.

nationen! har tidligere haft debatter om de indlæg, der bliver skrevet på siden, som f.ex: Skuffet, nedgjort kvinde snydt for sex: Han vil have 'sutter' og Røvhuller ødelagde pigens forårshumør: Bad hende tage bikini på, som har taget udgangspunkt i konkrete oplevelser. Men indlægget fra Mille adskiller sig ved at handle om en jobannonce(se screenshot nedenfor). Hendes indlæg forsætter således:

- Won Won beskriver heri sig selv med følgende:

'Won Won er et brandbureau med domicil i totalt charmerende lokaler lige midt i Viborg og med domkirken som genbo. Vi tror på, at du hurtigt vil komme til at elske tonen og humøret på bureauet.

- Både i det daglige og når vi gi’r den gas med sommerfester, julefrokoster, kanosejlads, festivalture, DHL-stafetten, spaophold, gokart-ræs, kørestolsrugby … og den slags.



- Du vil også hurtigt komme til at sætte særligt pris på Sophie, vores lattermilde kontorfe, der hver dag anretter frokostbuffeten og sørger for, at vi aldrig løber tør for hverken frugt, gulerødder, snacks – eller ginger-shots.'

- Jeg får helt ondt i maven af at tænke på kontorfeen Sophie, der går og passer de seje reklamemænd…

Det virker ikke som et sted jeg vil være en del af

- Det virker ikke som et sted (eller en kultur) jeg vil være en del af.

- Men jeg har også en fornemmelse af, at en ansøgning fra mig til projektlederstillingen ville blive mødt med: 'det må være en fejl, hun vil da helt sikkert være bedre som kontor-fe!', skriver Mille, og Jens Ejsing fra Won Woner da også glad for, at nationen! gør ham opmærksom på Milles kommentar:

Vi ville ikke støde nogen - men nu er det fjernet

- Vi har ikke modtaget nogen negative kommentarer på opslaget og det har på ingen måde været vores hensigt, at stillingsopslaget skal virke stødende.

- Vi har fjernet formuleringen fra jobopslaget på vores hjemmeside og har bedt om at få det fjernet på jobportalerne, skriver Jens til nationen!, men hvad tænker du?

