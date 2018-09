Fik kæmperegning for at køre 1. klasse: Men Svendborg-toget har jo ikke 1.klasse

Hun har flere gange betalt 1. klasse-prisen på 201 kr for at køre de 12 kilometer fra Steenstrup til Svendborg. Men der er ingen 1. klasse.

- Jeg kunne godt tænke mig at spørge DSB, hvordan man kan sælge (via rejsekortet) en rejse på 1. klasse, når der ikke er forskel på pladserne på den regionale strækning mellem Odense og Svendborg.

- Få betalt Grete hendes penge tilbage, og få rettet fejlen i jeres system.

Der er jo ikke engang 1. klasse på det tog

Sådan skriver Jogvan J i en af de kommentarer, der er skrevet på Fyens,dk om en kvinde, der midt i juli havde fået lov til at betale ekstra for at køre på 1. klasse fra Nyborg til Roskilde på sit rejsekort.

Kvinden vidste nemlig ikke, at medarbejderen 7/11 i Nyborg havde ændret hendes rejsekort for alle fremtidige rejser, og derfor har hun siden den fine 1. klasse tur til Sjælland betalt 201,75 kr for hendes 'normale' togtur. Den varer 10 minutter og bringer hende fra Stenstrup til Svendborg, og koster normalt 29 kroner.

- Det er 12 kilometer, vi taler om, og der er jo ikke engang første klasse på det tog, fortæller den 67-årige kvinde til Fyens,dk, der også kan fortælle at rejsekort-regningen løb op i 1800 kroner.

Vi kigger på hendes rejsehistorik

De penge er der god mulighed for at få tilbage, fortæller Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB Produkt til fyens.dk:

- Hvis hun kan dokumentere, hvad der er foregået i denne her sag, og at hun er ved en fejl er blevet opgraderet til første klasse, og vi kan se ud fra hendes rejsehistorik, at det stemmer, så vil vi gå ind og refundere, hvad hun har betalt for meget, lyder det fra Aske Wieth-Knudsen, og da journalisten spørger, hvordan man i det hele taget kan komme til at betale for at køre på første klasse på strækninger, hvor der slet ikke er første klasse, så svarer direktøren:

- Rejsekortet er et landsdækkende kort, som kan bruges til rejser over hele landet, og vi ved ikke, hvornår man har tænkt sig at stå af, når man rejser med rejsekortet.

- Vi giver mulighed for, at man alle steder kan tjekke ind på førsteklasse, så man ikke skal afbryde sin rejse undervejs (og købe ny billet, red.), siger direktøren, men hvad siger du?

Synes du rejsekort-systemet skal indrettes, så det selv kan finde ud af, om der er 1. klasse-kupeer, når det trækker 1. klasse pris?