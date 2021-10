Fik kæmpestød: Kaj er rystet

- Hej.

- Vores strøm forsvandt d. 25/6 – jeg kan huske det, for det var to dage efter Skt. Hans.

- Og vi ringede til en elektriker, der heldigvis kom hurtigt.

- Han målte ud at strømfejlen var i elselskabets el-skab.

- El-selskab kom så og fandt ud af, at der var en løs forbindelse eller noget i den stil, der sendte 400 volt igennem i stedet for 230 v.

- Elselskabets elektriker gennemgik samtidig alle vores hvidevarer og el-apparater og konstaterede, at de var total færdige.

Sendte listen til forsikringen

Sådan lyder de første sætninger i et brev nationen! har modtaget fra Kaj, der er ret så træt af den økonomiske ødelæggelse, de 400 forkerte volt, der strømmede ind i hans hus før sommerferien, har skabt. For selv om elselskabets elektriker tydeligt sagde, at det elselskabets fejl, skulle Kaj bede sit eget forsikingsselsskab om erstatning. Og det synes han ikke kan være rigtigt, da han jo er helt uden skyld. Brevet – som nationen! har sendt til Norlys med et par spørgsmål – fortsætter nemlig således:

Og fik 50 procent, skulle betale selvrisiko og mister bonus

- Vi skrev de ting op, der var gået i stykker og sendte erstatningslisten ind til forsikringsselskabet. Men de ville ikke engang dække 50 procent af værdien på tingene.

- De trak nemlig selvrisikoen på boligforsikring og det var 2913 kr.

- Og nu kan vi heller ikke få den årlige bonus på ca 1470 kr, da vi har haft denne skade.

- Det er helt urimeligt, da vi ikke selv er skyld i skaden.

- For andre mennesker vil det måske ikke lyde af meget med selvrisikoen, bonusen og den meget lille erstatning for ødelagte ting, men for os to pensionister, som ikke har for mange penge så er det dælme at gøre grin med folk.

Det her kan de ikke være bekendt

- Vi har altid betalt vores elregninger og forsikringer i årevis, så det her kan de ikke være bekendt, skriver Kaj, og nationen! har bedt Norlys om at svare på, hvor ofte det sker, at kunder får 400 ødelæggende volt ind i deres bolig, hvad de synes om Kajs beskrivelse af situationen og skaderne – og hvorfor de ikke dækker de udgifter, fejl i deres elskabe er skyld i?

Afventer dokumentation

Og Norlys har skaffet dette svar fra manager i N1, Johannes Dalsgaard Guldbæk:

- Vi er kede af, at kunden står med et indtryk af, at vi ikke dækker hans omkostninger. Det er nemlig slet ikke tilfældet, hvis vi har forårsaget fejlen hos ham.

- Vi dækker selvfølgelig både selvrisiko og den tabte bonus hos hans forsikringsselskab.

- I dette tilfælde har vi dog ikke kunne lukke sagen og udbetale pengene til kunden, da vi fortsat afventer at modtage dokumentationen for omkostningerne, lyder det fra Norlys/N1, men hvad tænker du?

