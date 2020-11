Fik kræft og fyreseddel: Britta er ked

- Hej.

- Jeg hedder Britta og er 49 år.

- Jeg har arbejdet i Neye i Randers i 7 år, og har nydt det – jeg har haft 25 timer om ugen.

- Men da jeg i foråret meddelte, at jeg desværre måtte sygemelde mig pga. halskræft, ja, så endte det med at jeg blev fyret pga. de 120 sygedage.

Gør så meget og støtter kampen mod kræft

- I fyresedlen begrunder de, at jeg ikke kan genoptage arbejdet med 25 timer om ugen.

- Det er jeg meget ked af, da jeg var glad for mit arbejde.

- Også fordi Neye gør så meget og støtter kampen imod kræft.

34 strålebehandlinger

Sådan indleder Britta et brev om at blive syg med kræft og fyret – og sidde tilbage med en meget underlig fornemmelse. For det firma Britta har arbejdet i de seneste syv (hendes opsigelse er lørdag, d. 31. oktober) er nemlig et af de firmaer, der gør meget for at støtte forskning, der kan hjælpe syge danskere med kræft.

Britta kunne godt have tænkt sig, at firmaet havde behandlet hendes sygdom- og arbejdssituation anderledes – f.eks. have talt med hende om, hvordan og hvornår og i hvilket omfang hun kunne vende tilbage til butikken i Randers. Men nu fik hun en fyreseddel, og den synes hun hele Danmark skal se. Hendes brev – som Neye har fået mulighed for at kommentere/svare på nedenfor – fortsætter nemlig således:

Så dejligt at blive erklæret kræftfri

- Bare 2 uger efter fyresedlen blev jeg så erklæret kræftfri. Det var SÅ dejligt.

- Og lægens råd lød: start op med få timer og arbejd dig op i tid.

- Jeg har nemlig fået 34 strålebehandlinger og 5 kemobehandlinger, og er slet ikke klar til ar arbejde 25 timer, som det er nu og den næste fremtid.

- Men dette har åbenbart ingen betydning for en virksomhed som Neye, som ellers markedsfører sig med donationer til cancer/kræft gennem reklamer i radio, tv og på sociale medier o.s.v, skriver Britta, der undrer sig over at Neye ikke er spor behjælpelige med at få deres medarbejdere tilbage på arbejdsmarkedet.

Vi kan ikke forskelsbehandle

nationen! har bedt Neye svare på, om de selv synes, at det ser mystisk ud at de gør meget for forskning indenfor cancer ….. og så fyrer en medarbejder, der får cancer. Og det vil de gerne svare på - sådan da:

- Vi kan ikke kommentere på konkrete ansættelsesforhold eller personalesager.

- Vi tager altid dialogen direkte med den enkelte medarbejder.

- Det er naturligvis altid meget trist og ulykkeligt med sygdom - uanset hvilken sygdom, der er tale om.

Og vi opsiger ikke medarbejdere pga af sygdom

- Derfor mener vi heller ikke, at det vil være korrekt at forskelsbehandle i personalesager alene på baggrund af sygdommens karakter.