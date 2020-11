Fik lov én gang: Nu er der lukket

For fem år siden mødte danske Christian og kenyanske Yasemin hinanden. Og i januar i år blev de gift. Men parret, der har en fælles søn, har et stort problem. Yasemin får afslag, når hun søger visum til Danmark

- Jeg er 63 år og jeg har gennem mange år haft et godt job med en god løn som sælger af trælast og byggematerialer.

- For 5 år siden mødte jeg en kvinde, hun er 26 år og kommer fra Kenya.

- Vi mødte hinanden gennem fælles venner, og begyndte at skrive sammen i august 2015 på Facebook og Whats app, og der gik ikke lang tid før vi første gang så hinanden på Skype.

- Vi fandt hurtigt ud af at vi havde mange ting til fælles, og det betød at vi allerede få måneder efter i december 2015, blev enige om at vi skulle mødes.

Sådan indleder Christian (det er ikke mandens rigtige navn, nationen! kender det naturligvis) et brev til nationen! om at være gift med en kvinde, der bor i et andet land – og ikke have nogen udsigt til at kunne være sammen med hende i Danmark. Christian har været i Kenya to gange, siden de mødtes, og Yasemin (det er ikke kvindens rigtige navn, nationen! kender det naturligvis) har været i Danmark én gang. Men nu er der lukket, som du kan se af de her afslag fra 2018.2019 og 2020.

Myndighederne hjælper ikke

Og ingen vil eller kan svare på, hvad han skal gøre.

Christian håber derfor at der evt er nogen læsere, der kan give ham et godt råd. Og at nogle ansvarlige politikere måske vil gå ind i sagen, så hjælpen til folk som Christian kan blive bedre. Hans brev fortsætter derfor således:

- Jeg tog til Kenya i december 2015, og det blev nogle uforglemmelige uger – vi blev ringforlovet.

- I december 2016 skulle hun så rejse til Danmark, men selv vi havde søgt i god tid, trak visum-sagsbehandlingen ud, så det blev februar 2017 før hun kom.

- Det er så den eneste gang min kone har været på besøg hos mig i Danmark.

Vores advokat må ikke rykke for svar

- Vi har haft advokat på, der beskriver udlændingemyndighedernes svar og sagsbehandlingstider for ’flabede’.

- De beder ham f.eks. om ikke at ringe eller skrive for at rykke for et svar.

- Det tog 14 måneder før udlændingestyrelsen gad og svare ham, og da var det et afslag.

- Min kone har fået afslag 2 gange i 2018 og 1 gang i 2019. Og nu igen her igen d. 15. november.

- Vi kan ikke forstå, at vi bliver behandlet så tarveligt. Der er INGEN, der hjælper os.

Håbede vi ku' holde børnefødselsdag i Danmark

- Vi skulle have fejret Yasemins og min stedsøn Kims 2 år fødselsdag her i Danmark den 4 november, og vi havde søgt i meget god tid således at Yasemin og Kim skulle være ankommet fredag den 30 oktober til Danmark.

- Er der nogen, der har et godt råd, skriver Christian, og hvis du har, kan du bruge kommentarfeltet eller sende en mail her.