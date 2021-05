Fik mail fra FCK: Nu er jeg bange

- Fantastisk følelse.

- Bare lidt nederen at få en mail i dag angående en positivt testet fan på C10 afsnittet.

Sådan skriver MA i en kommentar på superligaklubnen FCKs Facebook-profil om at være tilbage på stadion og se sit hold score. mandag Og så modtage en mail torsdag om, at man har været tæt på en person, der efterfølgende er testet covid-19-positiv.



FCK: Vi har fulgt alle regler

FCKs pressechef sagde fredag til Tipsbladet, at den smittede IKKE er blevet smittet under selve kampen, og at personen kunne fremvise en negativ coronatest inden.

- Vi har fulgt alle protokoller til punkt og prikke.

- Der er ikke noget vi kunne have gjort anderledes. Vi kan ikke gøre mere, end de regler, der er.

- Når folk er testet negative, så er der ikke mere, vi kan gøre, understreger pressechefen over for tipsbladet.dk.

Nogle brede typer uden mundbind

nationen! har modtaget en mail fra en anden FCK-tilskuer, der også har fået mailen om corona-smitte. Og den person er nervøs:

- Jeg har kronisk bronkitis, men havde besluttet mig for at tage afsted til FCK-AGF i mandags, fordi jeg virkelig savnede at være på stadion og Nedre C10.

- Det er mit normale sæsonkort afsnit.

- Jeg synes folk var gode til at have mundbind på, men en 3-4 af de bredeste typer gik uden. De havde ikke noget skilt på.

- Selv er jeg undtaget med skilt fra Lungeforeningen.

Jeg er fritaget med skilt - men jeg tør ikke nu

-Jeg fik så også tilbudt endnu en hjemmekamp nu i går, og det er så derbyet imod Brøndby på søndag.

- Men nu takker jeg pænt nej.

-Tør fanme ikke nu.

-Tror også København lukker ned igen med de smittetal lige nu., skriver E, men hvad tænker du? Og fik du læst om, hvordan personer der er fritaget for coronapas kan komme til fodbold i Parken og live-koncerter i VEGA?

Tør du?

nationen! skrev i fredags ved middagstid til FCKs pressechef for at høre mange der har modtaget en mail om corona-smitte– og hvor mange, der indtil nu har meldt tilbage om at de smittede. Og hvad de siger til, at nogle ikke tør komme, pga af smitte? FCK er ikke vendt retur, men hvad tænker du=