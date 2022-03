Fik nej: Nu er der 20 mio. kr.

- Vi er i en underlig fase, hvor tingene er gået stærkt, og de (de ukrainske flygtninge red) er kommet, inden lovgivningen er på plads.

- Det friholder os jo ikke fra at gøre noget som kommune.

- Der er afsat ressourcer, også i vores sundhedssystem.

Forventer et par hundrede flygtninge

Sådan siger Kim Ulv Christensen fra Ringkøbing-Skjern Kommune til Dagbladet Ringkøbing-Skjern om de 20 millioner kroner Folketingets Finansudvalg nu har bevilget til kommunerne, så ukrainske flygtninge, der ikke har søgt asyl, kan få støtte til husly og forplejning.

Ringkøbing-Skjern havde nemlig cirka 700 ukrainere boende før Rusland invaderede deres hjemland. Og nu forventer man, at op mod et par hundrede flygtninge vil søge til deres landsmænd i kommunen.

Fik nej fra kommunen

De 20 millioner kroner falder på et tørt sted.

I sidste uge fortalte Paul G,. der havde hentet tre ukrainere, en mor med to børn, således at der ikke var mulighed for at hjælp fra kommunen til at købe mad til de tre flygtninge.

Og i Ringkøbing fik Aleksandra, der selv kommer fra Ukraine, også nej, da hun spurgte kommunen om hjælp til at købe mad til de ni landmænd, hun og manden havde hentet ved den polske grænse: