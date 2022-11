Fik nok: Ved godt det er ulovligt

- Jeg har valgt at offentliggøre video af gerningsmændende før tid, da jeg ikke ønsker, at de skal have et pusterum.

- Kontakt mig gerne via messenger eller mail, så frem du har information omkring gerningsmændende.

- Eller støder på vores bærbare på FB marketplace eller dba.

- Og ja, jeg ved det er ulovligt, men jeg tager gerne én for holdet.

Hængt ud: 14-årig butikstyv afleverer t-shirt til 3000 kr.

Knus moster: Forstår godt

Sådan skriver Simon J., der har firmaet Zantio IT, på Facebook om de to mænd, der - hvis man skal tro firmaets overvågningskameraer - i søndags forsvandt med 15 bærbare computere (11 Lenovo E15 Gen2 og 4 Lenovo E14), som skulle have været sat op mandag.

Annonce:

Simon havde i første omgang sløret ansigterne og givet de to mænd en frist på 72 timer - altså til i dag - men han kunne ikke vente. Og ser man på de kommentarer (64 stks) og delinger (3100+) hans opslag har fået, så holder de fleste med Simon. Det er ellers ulovligt at bringe overvågningsbilleder:

- Der skulle være en straf for ikke at dele den her slags.

- De kryb skal bare findes, skriver Andreas F. i en kommentar, og Marianne P. krydser også fingre for at Simons opslag virker:

- Nu er der da store chancer for, at tyvene bliver fundet.

50.000 i bøde?: Den tager jeg gerne

- Forstår godt din frustration. Knus fra moster, skriver Marianne, mens Ermin B. minder om, at bøder for at offentliggøre tyverier, altså kan blive straffet:

- Mega træls, men husk du bliver straffet med 50.000 kr., skriver Ermin:

- Ermin, den tager jeg gerne, skriver Simon, men hvad siger du?

Lærestreg: Flov butikstyv har betalt