Fik ondt af fyrede kolleger: Værsgo, 150.000 kr.

I Arbejdsretten blev to fyrede udenlandske betonarbejderes arbejdsgiver dømt til at betale en bod på 250.000 kr. Men kollegerne har også samlet 150.000 kr sammen.

- I december blev to portugisiske betonarbejdere fyret fra deres arbejde på Storstrømsbroen.

- Vi læste om sagen i Fagbladet 3F og blev meget fortørnede.

- Fyresedlen kom, fordi de stillede op som tillidsrepræsentanter.

Vi arbejder selv som tømrere

Sådan indleder Helga og Brian et brev til nationen! om solidaritet og tarvelige arbejdegivere. Og om statens måde at bygge broer med billig udenlandsk kraft. For Helga og Brian er selv byggearbejdere, og bekymrede for, hvordan deres arbejdspladser kommer til at se ud, hvis kolleger trues til ikke at stå fast på rettigheder.

De to fyrede betonarbejdere vandt en stor sejr i marts, da den tidligere arbejdgiver blev dømt til at betale en bod til deres fagforening på 250.000 kr. Men pengene er ikke kommet endnu. Helga og Brians brev forsætter derfor således:

Så vi startede en indsamling

- Vi arbejder selv som tømrere og ved, hvordan vilkårene og sikkerheden på byggepladserne hele tiden forværres.

- Nu havde to betonarbejdere forsøgt at forbedre de livsfarlige forhold på Storstrømsbroen, og så blev de fyret og sendt hjem?

- Derfor tog vi initiativ til en indsamling til de to gutter.

- Vi ville vise, at dem, der står vagt om vores fælles rettigheder, ikke står alene.

Solidariteten lever og fælleskabet er stærkt

- I dag er der indsamlet over 150.000 kr. Støtten er kommet fra fagligt aktive, privatpersoner, svendeklubber, brancheklubber, adskillige 3F-afdelinger og også andre fagforeninger, som Blik og Rør, Malerne, trykkerne, Socialpædagogerne og mange flere.

- Det viser, at vi er rigtig mange, der ikke finder os i, at arbejdsgivere forfølger fagligt aktive.

- Og det viser, at solidariteten lever og fællesskabet er stærkt, skriver Helga og Brian, der nu er ved at tale med SKAT om, hvordan pengene kan komme ned til de to portugisiske brobisser.