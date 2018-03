Fik piskesmæld og modtog 200.000 pr. år i erstatning: Afsløret til motionsløb

- Det er muligvis lidt 'uhyggeligt'.

- Men hvis man officielt ikke længere kan fungere og får 200.000kr for nedsat arbejdsevne . . . og kan deltage i fysiske udfoldelser som det nævnte, er det så ikke bare snyd der bør bekæmpes?

- Og tildeles dem, der faktisk er ude af stand til at fungere på arbejdsmarkedet

Du lan motionere i pænt tempo

Sådan skriver Fauzi F i den pt mest populære kommentar, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om en dansk kvinde, der ifølge Fagbladet 3f siden 2008 har modtaget lidt over 200.000 kr pr år fra AP Pension, fordi hun var så skadet af piskesmæld, at hun ikke kunne arbejde.

For da selskabet for tre år siden - efter at kvinden havde udfyldt et spørgeskema - begyndte at filme hende med skjult kamera og tjekke hendes Facebook, kunne de konstatere, at hun dyrkede motion. Og da AP pension - bl.a. via hendes profil på løbe.app'en Endomondo - kunne se hendes løbetider, stoppede de udbetalingerne.

Vel OK når man snyder systemet

- Du kan i betydeligt omfang deltage i løb. Oven i købet i rimeligt pænt tempo, lød begrundelsen ifølge Fagbladet 3F, men efter Ankenævnet for Forsikring har kigget på sagen, har kvinden fået tilkendt halvdelen af sin tidligere erstatning.

- Det er vel ok, når man har mistanke om, at hun snød systemet.

- For det var jo det hun gjorde, skriver Lars S på DR Nyheders Facebook, mens Rene R synes at sagen er himmelråbende uretfærdig:

Det står slemt til

- Der er så mange ting i det her eksempel der er forkert!

- Overvågningen.

-Rettighederne for forsikringsselskaberne.

- Det en-dimensionelle billede af sygdom og smerter.

-Patientens manglede rettigheder.

-Det står slemt til, skriver Rene, men hvad mener du?

Skal folk, der har mistet to tredjedele af deres erhvervsevne, have lov til at løbe motionsløb - uden at miste deres forsikringspenge? — Nej - kan man løbe, kan man også arbejde lidt — Ja - der kan være mange grunde til at det er godt at løbe, hvis man er skadet — Ved ikke Skal folk, der har mistet to tredjedele af deres erhvervsevne, have lov til at løbe motionsløb - uden at miste deres forsikringspenge? 59.47 % Nej - kan man løbe, kan man også arbejde lidt 33.39 % Ja - der kan være mange grunde til at det er godt at løbe, hvis man er skadet 7.14 % Ved ikke Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Se også: Piskesmældsskadet lastede 600 liter sprit