Fik 'pistol' for panden: Nu betaler Jan 18.000

Han fik 48 timer til at beslutte sig for om han ville have sin bil, der ikke kan køre, repareret for 18.000 kr. Hvis han sagde nej, kunne han bare hente den, og derfor betaler han nu under protest.

- Seat Danmark gled fint af på Ekstra Bladets henvendelse, så nu er min eneste mulighed at betale for den dyre reparation.

- Men jeg gør det ikke uden protest, og jeg er åbenbart ikke alene.

- Debatten her på nationen - og de mange mails jeg har modtaget - viser klart, at der er store problemer med deres DGS gearkasser og deres sælgere.

Vidste der var problemer da jeg fik bilen

Sådan skriver Jan H, som du muligvis kender fordi han forleden fortalte om sin Seat Toledo fra 2014, og den regning for en ny gearkasse, han og SEAT ikke er helt enige om.

Jan købte nemlig bilen i 2014 - trods medie-omtale i bl.a Ekstra Bladet (380.000 VW-biler ramt af automatgear-bøvl) af massive problemer med gear-kassen - fordi sælgeren lod ham forstå, at SEAT ville dække eventuelle omkostninger.

Se også: Jan stolede på SEAT-sælger: Sig ja inden 48 timer

Føler jeg fik pistol for panden

Men nu hvor bilen ikke kan køre pga af gear-problemer, vil SEAT kun dække 50 procent af regningen. Og Jan skulle sige ja eller nej i løbet af 48 timer:

- Jeg føler at jeg fik en pistol for panden, i forhold til tilbuddet om at få dækket 50 % af regningen. Accepter inden 48 timer ellers bortfaldt dette tilbud.

- Og jeg var faktisk så chokeret over denne mafia-agtige fremgang, at jeg har måtte spørge om jeg havde misforstået deres svar, men nej, den var god nok!

Så nu får SEAT de 18.000 - øv

- Rigtig mange (49 procent af de 17811, der har deltaget i debatten her på nationen! red.) mener jo, at jeg burde gå efter at få dækket 100 %, men jeg føler mig desværre overbevist om at det ikke nytter, og kun vil betyde en endnu større regning.

- Så nu får SEAT de 18.000.

- Det er sgu surt, for det er mange penge for de fleste familier, og det vil uden tvivl betyde, at det der skulle have været til en hyggelig efterårsferie for familien, nu bliver afleveret til Seats værksted i Taastrup.

- Øv. Og ikke nok med det, så må vi også overveje, om det ikke er tid til at skille sig af med bilen.

Fem år og 150.000 km er da ikke meget

- Det var ellers nu vi skulle have haft bilen, som en ’billig’ nr. to bil, for den har ikke kørt særlig langt kun lige over 150.000 og jeg synes ikke 5 år er en stor alder for en bil.

- Men der er jo ikke meget billigt over det, når der kommer regninger i den størrelsesorden, skriver Jan, men hvad tænker du?