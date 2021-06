Fik ret: Sundhedsstyrelsen fjerner 'skal'

Har du også undret dig over at myndighederne har skrevet, at man 'skal' vaccineres? Det gør de ikke længere

- Alle over 50 fik invitation til corona-vaccinen. Også jeg.

- Jeg gik så på sundhedsstyrelsens web-side og læste. Det første der kom op var 'HVORNÅR SKAL JEG VACCINERES'.

De blev ved med SKAL SKAL SKAL

- Det hed deres link, og derefter fortsatte de med SKAL, SKAL,SKAL.

- Men da ordningen er frivillig er der ikke noget, der hedder skal.

- Det hedder KAN.

Det virkede

Sådan lyder de første sætninger i en mail, nationen! har modtaget fra Jensen. En person, der gennem flere måneder har været meget kritisk over for den danske og den internationale corona-indsats - og som nu synes, det er værd at fejre, at hen har fået systemet til at give sig. For som du kan se, så har Sundhedsstyrelsen givet sig og ændret ordet 'skal' til 'kan'. Og det synes Jensen er noget af en sejr:

- jeg blev inviteret til stikket d. 13. maj.

- Jeg kontaktede Sundhedsstyrelsen og Justistministeriet og gjorde dem opmærksom på deres manipulation, som er ulovlig ifølge Europarådets konvention af 4. april 1997 om menneskerettigheder og biomedicin.

- Først fik jeg et lallegladt svar tilbage, men så ringede jeg personen i Sundhedsstyrelsen op.

- Det virkede.

Nu har de fjernet skal

- Og forleden fik jeg så en mail om, at de nu har fjernet 'skal'. De har endda sendt link ( se her og her), så man kan se det er rigtigt.

- Så det hjælper at bruge konventionerne og lovgivninger, skriver Jensen til nationen!, men hvad tænker du?