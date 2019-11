Fik skideballe for at blande sig: Henriksen bliver ved

- Sofie Carsten Nielsen skriver i sit indlæg hos Ekstra Bladet 'Trist at Martin Henriksen angriber dommer', at hun er meget utilfreds med, at jeg i et indlæg i Politikken har skrevet, at Jørgen Steen Sørensen som Folketingets Ombudsmand i flere tilfælde har ageret politisk, og kørt et parløb med Socialdemokratiet, De Radikale, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

- Men det forholder sig ikke desto mindre sådan, at han nærmest direkte og ganske usædvanligt har anbefalet de førnævnte partier, at de skulle nedsætte en undersøgelseskommision af barnebrudssagen, og det har de så også gjort.

Sjælsmark og udrejsecenteret

- Jørgen Steen Sørensen har iøvrigt også meldt ud, at man ikke burde omtale sagen som barnebrudssagen - en melding som jeg ærlig talt har svært ved at se nødvendigheden af udfra en politisk neutral og streng juridisk betragtning.

- Det er jo mandens personlige og politiske holdning.

Sådan indleder Martin Henriksen, fhv. MF'er og medlem af Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse, et brev til nationen! om at være politiker og have en holdning til dommerstanden. For det er ikke kun Sofie Carsten Nielsen, der synes at han skulle holde sin holdning for sig selv - 23 af Politkens læsere var f.ex. enige i at 'Domstolene er og skal være uafhængige af politisk indblanding', og 57 læsere var enige i, at 'Den omstændighed, at Martin Henriksen finder ham uegnet er den bedst mulige anbefaling'. Hans brev fortsætter derfor således:

Lort på den polske dommer dør

- Der var også annoncesagen i Libanon, hvor han mente at det var den danske ombudsmands opgave at beskæftige sig med hvad libanesiske avislæsere fik serveret af nyheder og annoncer, og der var også sagen om forholdene på Sjælsmark Udrejsecenter.

- Der har været nogle sager, hvor han har lagt sig på en linje, som man typisk vil se hos Alternativet, Enhedslisten og hos De Radikale.

- Hvorfor må jeg ikke sige og skrive det? For det har han jo vitterligt gjort.

- Hvordan kan det skade demokratiet, at jeg viderebringer fakta?

- Og hvorfor er det altid de politisk korrekte, og “de sidste dages hellige” som Sofie Carsten Nielsen der skal ævle løs om alt muligt, som ikke har noget som helst med sagen at gøre?

- I Sofie Carstens Nielsens indlæg henvises der bl.a. til en polsk dommer, der har fået smurt afføring på sin hoveddør, som om jeg har noget med det at gøre, eller kunne finde på at opfordre til den slags. Hold nu op.

Vi er uenige

- Næ, sagen er den, at jeg i flere sager er uenig med Jørgen Steen Sørensen, og han er uenig med mig.

- Jeg mener, at han på en række områder er ligeså lidt politisk neutral som Sofie Carsten Nielsen er.

- For noget tid siden tillod jeg mig også at mene at Danmarks Riges Grundlov i udgangspunktet var til for danskere, men det måtte jeg heller ikke mene, for vigtige jurister mente det modsatte.

- Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor at dommere, ombudsmænd og lignende skulle være hævet over kritik, og slet ikke når de med jævne mellemrum torpeder en stram udlændingepolitik, som er intet mindre end livsnødvendig for Danmark.

- Det er min opfattelse, at hvis man gentagne gange stiller sig bag eller fremføre synspunkter, som har politisk slagside, at så må man også tåle kritik, og det gælder uanset om man forsøger at gemme sig bag jura, eller hvad der lige måtte være belejligt, skriver Henriksen, men hvad tænker du?