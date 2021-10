Fik snakket skattegæld 15.000 kr. ned

Bjarne undrer sig over Skats gældssystemer. Den ene dag skyldte han 22.000 kroner - et par uger efter skyldte han 7000. Nu glæder han sig over, at han ikke bare betalte

- Den 12. august 2021 modtager jeg et brev i min e-boks fra Gældsstyrelsen med besked om, at jeg skylder 21.958,32 kr.

- Jeg klagede min nød til firmaets revisor, der oplyser, at ved gennemgang af begge firmaers skattekonti, havde Skat ca. 14.000 kr. til gode.

Der er en ret stor forskel

- Jeg henvender mig herefter til Skattestyrelsen og påpeger diskrepansen mellem brevet af 12. august 2021 og de faktuelle tal i begge skattekonti.

- Medarbejderen i Gældsstyrelsen kunne godt se dette, men henviste tilbage til Skat, da det er dem som bogfører alt omkring skat/moms, og sender tilgodehavende til inddrivelse i Gældstyrelsen.

- Jeg tager herefter kontakt til Skat og taler med en medarbejder, der godt kan se at der er noget galt.

- Efter megen snak frem og tilbage oplyser han mig om, at det skyldes en gæld i 'det gamle inddrivelsessystem'. Et system, som hverken jeg eller min revisor kendte til, ej heller har adgang til.

- Jeg bliver henvist tilbage til Gældsstyrelsen for at få rede på fakta.

Man kunne ikke rigtig svare

Sådan indleder Bjarne J, der ejer to firmaer, et brev til nationen! om at have gæld til skat man ikke aner man har. Og om at bore lidt i gælden og så finde ud, at beløbene slet ikke stemmer.

Bjarne skriver, fordi han har hørt skatteministeren tale om, at danskerne skylder milliarder til skat. Men han er er tvivlende over for, om der nu er tale om så mange milliarder, for hans gæld – som i det første brev lød på godt 22.000 – endte med at bliver 68 procent lavere.

Hans brev – som nationen! har bedt Skat om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Igen tager jeg fat i Gældsstyrelsen, som i første omgang ikke kender til ’det gamle inddrivelsessystem’. Men efter en tid indrømmer man, at det nok er rigtigt, at min ’gæld’ stammer herfra.

- Jeg spørger så, hvorfor jeg ikke er blevet gjort opmærksom på, at der er gældsposter helt tilbage fra 2013. Dette kunne man ikke svare på.

Tænk hvis jeg bare havde betalt

- Så opponerer jeg mod at skulle betale renter af en gældspost fra 2013, som jeg aldrig er gjort bekendt med.

- Og svaret lyder: 'Dette var ens for alle'.

- Jeg mener at 1300 kr. + renter i 8 år er mange penge, og samtalen ender med, at medarbejderen i Gældsstyrelsen lover at fremsende et kontoudtog fra det gamle inddrivelsessystem.

- Det modtager jeg den 9. september, og nu er min gæld pludselig reduceret til 6.892,70 kr.

Så havde Skat fået en fed fortjeneste

- Jeg syntes fandme, det er groft!

- Havde jeg skyndt mig at betale 21.958,32 kr. i begyndelsen af august, havde Skat fået sine penge på en fed fortjeneste i form af renter, skriver Bjarne J, og nationen! har spurgt Skat, hvad er var sket, hvis Bjarne havde betalt de godt 22.000 kr?

Og om de har et bud på, hvor mange der – ligesom Bjarne - kan få reduceret deres gæld ved at kontrollere Skats tal?

Skat; Vi kontakter Bjarne

Og det svarer Skat - der haft sagen frem og tilbage mellem den ene og den anden styrelse - på sådan her:

- Skattestyrelsen er underlagt en udvidet tavshedspligt og kan derfor ikke kommentere på konkrete borgere og virksomheder.

- Skattestyrelsen kontakter virksomheden for at afklare sagens omstændigheder, skriver Skat, men hvad tænker du?