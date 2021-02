Fik stress: Bruden skammede sig over bryllup

Hvis man skammer sig over noget, kan det hjælpe at fortælle andre om det - og finde ud af man ikke er den eneste. Det er ideen bag #deldinskam-kampanen

- Da jeg blev forlovet og skulle planlægge mit bryllup, følte jeg, at det skulle være den lykkeligste tid i mit liv.

- Men det var det ikke, og det skammede jeg mig over.

- Under planlægningen ville jeg bare have det hele overstået, så jeg kunne få min mand.

Følte ikke ren lykke - og gik ned med stress

Sådan fortæller en ung kvinde til TV2, der sætter fokus på en Kvinfo-støttet kampagne #deldinskam med nogle beretninger fra kvinder, der har skammet sig over bl.a. manglende lykkefølelse, at blive voldtaget og at have seksuelle lyster.

Kvinden - der kalder sin skam for 'bryllupsskam' - fortæller til TV2, at hun skammede sig over de følelser, der ikke var ren lykke. Så meget, at hun blev ramt af ret voldsom stress og sygemeldt.

Det vigtigste kvindefrigørelsesinitivativ i årtier

Og søger man på #deldinskam på twitter, kan man se, at der er behov for at tale om skam:

- #deldinskam er det måske vigtigste kvindefrigørelsesinitiativ i årtier.

- Godt gået, skriver Linda V således og Emma B er også glad:

- Kampagnen har fået mig til at indse, hvordan jeg ofte skammer mig over ting, som egentlig ikke er min skyld, skriver Emma, men hvad tænker du?