Fik tip om 'vistnok snyd': Kommune knalder adressefuskere

- Bliver førtidspensionisterne fanget i bedrageri, bør kommunen fratage dem pensionen.

- Har de snydt ved at udføre et arbejde, har de bevist at de kan arbejde, så derfor fratages de ligeledes førtidspension.

- Os der arbejder betaler, og vi skal ikke være til grin.

Havde hørt der 'vistnok var noget snyd'

Sådan skriver Gunnar ´K. i en af de mest populære kommentarer skrevet på jv.dks Facebook-profil om det tip, Kolding Kommunes to mand store kontrolgruppe modtog sidste år fra en borger, der havde hørt, at der 'vistnok var noget snyd' med antallet af registrerede personer på en adresse i Kolding.



Bliver kraftedme så gal

For da kommunen kontrollerede sagen, viste det sig, at den pågældende adresse var officiel bopæl for hele tre personer, der ikke boede der: En førtidspensionist, der var flyttet ud af Europa, og to SU-modtagere, der boede hjemme hos deres forældre. Og Gunnar er ikke den eneste, der synes, at den slags skal straffes:

- Kontrol, kontrol og mere af det..

- Alle os der betaler skat, hverken kan eller skal leve med, at der er folk der snyder...

- BLIVERKRAFTEDMESÅGAL...., skriver Richard N., og Sune H. mener, at omfanget af snyderiet kunne finansiere hele ældreområdet:

Jeg forstår godt nogen gør det

- Hvis ingen snød og man kun betalte til dem, der havde ret til ydelser, så var der penge nok til at passe ordentligt på de gamle mennesker også, skriver Sune, mens Susan H. mener, at folk, der snyder, nok har en grund til det:

- Utroligt som de er vakse, når det er de små i befolkningen.

- Men at de selv sidder og rager til sig, det skal der ikke snakkes om.

- Jeg kan sgu godt forstå at nogen gør det, skriver Susan, men hvad tænker du? Og kan du huske parret Torben og Gitte, der blev anmeldt for socialt bedrageri - og selv fandt ud af hvem der havde meldt dem?