Find én fejl på det her foto

Hver eneste gang Mette opfordrer til at arbejde hjemme, forsvinder vores kunder og vi står tilbage med tomme gryder og et hav af omkostninger

- I februar var vi 70 medarbejdere med en god sund forretning.

- Nu er vi 50 og forventer et kæmpe underskud.

- Jeg håber vi klarer den, da vi var stærke inden krisen, men hele vores branche står generelt overfor en lang række konkurser og rekonstruktioner hvis ikke vi får noget hjælp.

Lukket af Mette: - Tarveligt

20.000 arbejdspladser

Sådan indleder Bo M, der har catering-firmaet Nordic Catering ApS , et brev til nationen! - et brev om hjælp. For Bo og hans kolleger i Danske Frokost- og Cateringleverandører er helt i knæ efter stort set alle arrangementer er aflyst og rigtig mange medarbejdere i det offentlige og private er sendt hjem. Og han mener ikke, at de hjælpepakker, politikerne har skruet sammen gør en forskel for de 20.000 arbejdspladser, der er i branchen. Hans brev - som han håber på bliver delt, så det rammer en ansvarlig politiker - fortsætter derfor således:

Helt overset - hjælp

- Branchen er fuldstændig overset i forbindelse med nedlukningerne.

- Branchen bliver ofte fejlagtigt set på i lighed med restauratører, men betjener et helt andet publikum og bliver ramt anderledes.

Mettes menu gør ondt

- Hver eneste gang Mette opfordrer til at arbejde hjemme, forsvinder vores kunder og vi står tilbage med tomme gryder og et hav af omkostninger.

- Selv har jeg 10 medarbejdere, der nu står uden arbejde fra den ene dag til den anden, da tvangslukninger også har lukket kantinerne.



Vi ved ikke hvad vi skal gøre

- Vi har forgæves ringet til Erhvervsstyrelsen og spurgt til hvad vi gør med disse medarbejdere. Svaret er helt klart – vi ved det ikke???

- I vores branche er vi en lang række små spillere uden mulighed for at køre lønninger og faste omkostninger med en nærmest nulomsætning, skriver Bo, men hvad tænker du?