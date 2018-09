Finn nægter at give hånd til Støjberg: Aldrig i livet

- Jeg vil ikke give Inger Støjberg et håndtryk ,,,, aldrig i livet ... hvorfor skulle jeg det?

- Jeg er dansker (tror jeg da nok)?

- Kan ikke se hvad det har med et statsborgerskab at gøre ...et håndtryk???

Når principper bliver til kæpheste

Sådan skriver Finn H i en populær kommentar (138 likes) på DR Nyheders Facebook-profil om det håndtryk, nye statsborgere i følge Christiansborg og integratonsminister Inger Støjberg skal give borgmesteren når de får deres statsborgerskabsbevis.

Og Finn er ikke den eneste, der vil holde hånden for sig selv, hvis han en dag møder ministeren:

- Man kan jokke i og fokusere så meget på principper, at disse ender med at blive en kæphest - alene for kæphestens skyld, og alene for at provokere.



- Også kaldet fanatisme - problematisk, uanset religiøs eller politisk afsæt.



- Også af disse grunde er vi på vej ud af symbolpolitisk glidebane, drevet af alt andet end saglige aspekter og faktuelle spørgsmål.

Jeg har ikke taget Støjbergs værdier til mig

- Jeg mener ikke, at jeg i årenes løb har hørt, at dét at give hånd er symbolet på at være dansk - i øvrigt kan ingen tage patent på hvad danskhed er, det må være en fælles forståelse og fælles består af mere end blot nogle håndfulde højtråbende, støjende - Støjberg og andre slige inkluderet



- I øvrigt vil jeg ikke give hånd til Støjberg - dette af den simple grund, at jeg ikke vel signalere, at jeg har taget Støjberg's tolkning af de danske værdier - der ikke har rod i historien bagud - til mig, skriver Knud P i en anden kommentar hos DR, og Janne glæder sig i sin kommentar over de borgmestre fra Venstre og Konservative, der er imod det tvungne tryk:

- Jeg klapper i lufferne af bare begejstring over de borgmestre, som fravælger at praktisere håndtryks-ceremonien.

- Man kan ikke andet end at tage sig til hovedet over den tåbelige symbolpolitik.

- Tænker, hvad i alverden sker der på den politiske scene?, skriver Janne.

Hvad tænker du?