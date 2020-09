Finns hul: Her drikker han sig ihjel

nationen! har fået et brev fra Torben, der er rystet over af vennen Finn, bare blev sendt hjem, da han sidste mandag mødte op på Bispebjerg for at komme i alkoholafvænning

- Jeg er Finns ven, selvom jeg kun har kendt ham i kort tid.

- Det skærer i mit hjerte, at se ham have det så elendigt, og jeg undrer mig over, at han ikke har fået den hjælp han har brug for, selvom han tydeligvis har haft brug for den de sidste godt tyve år, hvor han ikke har kunnet styre sit alkoholmisbrug.

Planen var at Finn skulle indlægges

- Og efter en god snak tog vi derfor i mandags en vogn over til psykiatrien på Bispebjerg.

- Planen var at Finn skulle indlægges og hjælpes med sit misbrug

Sådan indleder Torben H et brev til Ekstra Bladet om det danske sundhedssystem. For Torben er rystet over, at Finn – som han synes er skidehamrende sød – bare får lov til at drikke sig selv ihjel. Finn liv er et kæmpe rod – han sover næsten aldrig og drikker vel omkring de 30 genstande om dagen - og Torbens brev – som Bispebjerg kommenter nedenfor – fortsætter nemlig således:

Men de lod Finn køre hjem for at drikke videre

- Efter en del ventetid får vi lov til at tale med en læge.

- Hun siger, at Finn jo har været der mange gange – men det ved han jo godt selv.

- Hun taler også om et ophold på Skt Hans, som dog ikke kan blive til noget.

- Det ender med – selv om jeg protesterer ret voldsomt - at Finn får besked om, at de intet kan gøre for ham, men at de kan ringe efter en vogn.

- Også kørte Finn hjem for at drikke sig ihjel.

Det var det

- Det var det, skriver Torben, der skammer sig over at leve i et såkaldt velfærdssamfund, hvor selv læger sender folk i døden. nationen! har sendt Torbens brev til Bispebjerg for at høre, hvorfor de ikke kunne tage imod Finn – og hvad der egentlig skal til for at at en borger med alkoholmisbrug, kan komme i behandling. De svarer at de desværre ikke kan gå ind i Finns sag grundet tavshedspligt, men kan sige, at alle mennesker der søger hjælp på vores akutmodtagelser bliver vurderet ud fra samme kriterier:

Pskyiatrisk: Sådan historie berører os

- Vi arbejder for at hjælpe mennesker med psykisk sygdom til at få det bedre og blive en del af samfundet på lige fod med andre mennesker, og derfor bliver vi berørte, når vi hører en historie som denne.

- Hvis det bliver vurderet, at de har behov for akut hjælp, så får de naturligvis dette.



- I Danmark er det kommunerne der står for misbrugsbehandlingen og regionerne der har ansvaret for den psykiatriske behandling.

Kommunen har behandlingstilbud

- Det betyder, at hvis man for eksempel har brug for længerevarende misbrugsbehandling, så er det i kommunen, at der findes behandlingstilbud, skriver Kristina Schwartz, sygeplejerske og udviklingschef på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg- og Gentofte-matriklerne, men hvad tænker du?