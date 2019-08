Fire dage i træk: Sara træt af voldtægter

Unge kvinder går på patrulje i den svenske by Uppsala for at skabe tryghed. Forleden gik to politikere fra partiet Kristdemokraterna med. De vil stoppe de mange voldtægter

- Fire overtald på fire dage, to voldtægtsforsøg og to fuldbyrdede voldtægter.

- Og Region Uppsalas egen tryghedsundersøgelse viser, at fire ud af fem gymnasiepiger føler sig usikre, når de bevæger sig rundt i byen.

- Uppsala er ikke enestående - kvinders tryghed begrænses i flere områder af landet.

- Det må stoppe.

Fire ud af fem gymnasiepiger er utrygge

Sådan indledte to kvindelige svenske politikere, Sarah Havneraas och Ebba Bush Thor, et debatindlæg i den svenske avis Expressen, der blev bragt mandag - efter en uge, hvor de lokale medier kunne berette om fire overfald på kvinder på fire dage.

Sarah - som i samme uge faktisk selv var blevet antastet af ivrige og nærgående unge mænd (det kan du læse om på hendes Facebook-opslag nedenfor) - blev reddet af tre andre kvinder, der bruger deres fritid på at køre rundt i Uppsalas natteliv for at skabe tryghed. Og de to politikere skrev indlægget, efter at de havde ageret trygheds-patrulje i byen.

Sarah Havneraas och Ebba Bush Thor på patrulje i Uppsala.

Beundringsværdigt - men det burde ikke være nødvendigt

- I går aftes var vi på nattevandring med nogle af de kvinder, som nu tager sagen i egen hånd for at skabe tryghed i byens gader.

- De opfordrer til fælles nattevandringer og tilbyder at følge hinanden hjem.

- Det er både imponerende og beundringsværdigt, men det burde ikke være nødvendigt.

- At sikre tryghed på gader og stræder er en kerneopgave for staten - det er ikke noget, som skal løses på individ-niveau, skrev kvinderne i indlægget, som har skabt masser af debat.

Mere konsekvens

Sveriges Televisions lokale afdeling, SVT Uppsala, bad samtidig deres seere og læsere om at komme med forslag til, hvad der skulle til, for at byen blev mere tryg, og forslagene lød bl.a. på mere lys, flere overvågningskameraer, mere politi- eller vagtpatruljering, og de to politikere mente også, at der skal strengere straffe til:

- Vi får ikke mere tryghed og sikkerhed, hvis vi ikke bliver mere konsekvente.

- I de tilfælde, hvor en dømt voldtægtsmand ikke er svensk statsborger, skal udvisning være reglen, men som flere domme i den seneste tid har vist, så er det ikke sådan endnu, skriver de to kvindelige politikere, men hvad tænker du?