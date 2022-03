Fiskerkone: Trist at smøre madpakke

Mange danske fiskere vil have lov til at skyde de sæler, der spiser fiskene i Østersøen. Men hvem har mest ret til fiskene - sæler eller mennesker? nationen! har fået et trist brev fra en fiskerkone

- Tænk sig, hvor frustreret man kan blive over en madpakke.

- Jeg står her i vores køkken. Manden i mit liv, skal på arbejde.

- Jeg ved bare ikke hvor stor madpakken skal være, for 'nogen' har bestemt, at han ikke skal spise sin madpakke i Langelandsbæltet, hvor han og mange andre fiskere ellers har spist, fisket og brugt hovedparten af deres arbejdsliv.

- 'Nogen' mener åbenbart, at sælerne er vigtigere end fiskere.

Minister: Ulykkelig situation

Fra 4000 til 489 tons torsk pr år

Sådan indleder Fru Nielsen, der har lagt navn til fiskebåden ’sg120 fru Nielsen’ et brev til nationen! om de fiske-kvoter EU vedtog i efteråret.

Kvoter, der stort set gør det umuligt at leve af arbejdet som fisker i de indre danske farvande. Fru Nielsens problem er sælerne er komplet ligeglad med EU's kvoter, og bare æder løs af fiskene. Og når sælerne spiser, er der endnu færre fisk til fiskerne. Sælerne spreder iøvrigt også en orm, der gør fiskene syge.

Hendes brev - som hun håber du vil dele til alle, der synes der skal være fiskere i de indre danske farvande – fortsætter derfor således:

Sæler skal leve - og fiskerne uddø

- For min mand og kollegerne er det ikke kun et arbejde, det er deres hobby, arbejde og det halve liv.

- Der sidder folk i EU og på borgen, der sikkert ikke ved/forstår hvad dette, betyder for fiskeren, for familien, havnene, lystfiskeren, sommerhus ejeren og vores ø, fra syd til nord.

- Jeg håber virkelig, at der er nogle der sidder med dårlig smag i munden.

- For skal sæl og skarv leve, og fiskeren uddø, skriver Fru Nielsen, der synes Danmark burde gøre som Sverige og begynde at skyde sæler.

2000 sæler skudt

Sæl spiser 5 kilo fisk i døgnet

Tæller man tallene for sæler i Danmark sammen er der (seneste tal fra 2019 fremgår af rapporten MARINE OMRÅDER 2019 fra Aarhus Universitet) cirka 15000 sæler - de fleste er af den spættede slags. Og når man fremover ifølge EU kun må fange lige over 1000 tons torsk i Østersøen, så kan det være et problem for fiskere og folk, der godt kan lide fisk.

Hver sæl spiser nemlig op til fem kilo fisk i døgnet, skriver Danmarks Fiskeriforening, og Danmarks Jægerforbund har kigget i Miljøstyrelsens Vildudbyttestatistik, og de oplyser til nationen!, at der i 2018 blev skudt 1 dansk gråsæl i Østersøen og 2 i 2019. I årene 2016-200 er der skudt cirka 240 af de de spættede sæler, der især lever i Kattegat, Limfjorden, Vadehavet.

Lige nu er der mere end 4000 danskere - inklusive Fru Nielsen - der synes, at Danmark også skal gå i gang med en reel regulering af sælbestanden i de danske farvande. Så mange har nemlig skrevet under på borgerforslag nr. 9175.