Fjerner topskat på 11 milliarder: Det skal fejres

- Åh hvor dejligt.

- Tillykke til de rige, og tillykke til os lavindkomstmodtagere, der får en dårligere tilværelse.

- Det skal da fejres.

Minister: Det vil øge kløfterne

Sådan skriver Elina K i en kommentar på svenske Aftonbladet om det finanslovsforslag som regeringen netop har fremlagt.

Finansministeren Magdalena Andersson siger, at lempelsen som kommer til at koste 16 svenske milliarder, er et krav fra det borgerlige støtteparti Liberalerne.

- Det kommer til at øge kløfterne.

- Værnskatten har en ekstrem fordelingsprofil, der rammer mennesker med høje indkomster, siger finansministeren til nyhedsbureauet TT, og Elina er ikke den eneste, der synes at forslaget rammer forkert:

De riges skat betaler velfærdssamfundet

- Vi har brug for Robin Hood, skriver Gunvi S således i en anden kommentar hos Aftonbladet, mens Jan W synes at forslaget lyder fornuftigt:

- De fleste rige mænd har arbejdet hårdt for deres formue, og mange har ogsp medhjælpere og partnere, som også er blevet rige.

- Deres skatter er det som har bygget Sveriges velfærd.

- De fortjener en stor tak, skriver Jan, men hvad mener du?