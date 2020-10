Fjernet efter shitstorm: Vi er ikke racister

I weekenden blev det danske firma ’Festbutikken’ kontaktet af en kvinde, der var rystet over, at de solgte et Zulu-kostume. Kvinden mente, at dragten var racistisk, og truede med boycot og shitstorm.

- Vi har jo lige haft Black Lives Matter oppe i nogle måneder, og så kan ikke være rigtigt at man kan købe sådan nogle kostumer stadig.

- Og at man – når tager kontakt til de her sider der sælger de her problematiske kostumer – får en grim besked retur.

- Men folk er meget vrede og jeg tror det kommer til at starte noget.

Uholdbart og skuffende

Sådan skriver Angel E i en mail til nationen! om den Zulu-dragt, man indtil denne weekend kunne købe via festbutikken.dk, hvis man altså havde lyst til optræde som sjov Zulu kriger eller kannibal og lege at man ville proppe ’en hvid mand på en pind eller gryde’, som det hed i beskrivelsen.

For Angel kunne ligesom adskillige andre ikke se det morsomme i, at man klæder sig ud som sjov kannibal, og i løbet af søndagen blev firmaets Facebook og Trustpilot ramt af noget, der lignede en større kampagne:

- Festbutikken sælger racistiske kostumer.

- Selv da dette blev pointeret til dem via en mail, håndterede kundeservice dette dybt uprofessionelt.

Shopper der gerne igen

- Meget skuffende, skriver Siri således i en af de mange nye 1-stjernede Trustpilot-anmeldelser, og i en anden anmeldelse – der også er prydet med 1 stjerne - skriver Tara:

- De tjener penge på at sælge racistiske kostumer og behandler kunder uprofessionelt og nedværdigende.

- Fuldstændig uholdbart og uprofessionelt, skriver Tara, mens Jens N går imod bølgen og skriver, at han er glad for udvalget:

- En god butik med et stort udvalg af forskellige kostumer.

- Ville shoppe der igen når som helst.

Direktør: Blev straks fjernet

nationen! har bedt Festbutikken fortælle, hvordan de har oplevet shitstormen, og hvor mange Zulu-kostumer, de har solgt de seneste to år. Og det første spørgsmål vil direktøren gerne svare på:

- Vi beklager at vi har haft et kostume i vort sortiment som nogen kunne finde stødende og det blev straks fjernet.

- Samtidig vil vi gerne undskylde hvis kostumet har stødt nogen.

Positiv dialog

- Vi ønsker ikke at kædes sammen med racisme, da det ikke er hvad vi står for hverken, som virksomhed eller mennesker.

- Vi vil gerne opfordre til en positiv dialog generelt, frem for anklager og beskyldninger, skriver Lars Jensen, direktør i Festbutikken, der undervejs blev kaldt for ’racist fucks’, og svarede igen med et ’go fuck yourself’.

Men hvad tænker du?