Flabet besked på lønseddel

I 2014 arbejdede hun som sosu - og fik 22.576 kr i løn. I 2021 arbejder hun som sygeplejerske på intensiv – og får 26.200 kr, hvoraf de 2600 kr er tillæg for nat og aften. Men om seks år stiger hun i løn. Er hun til grin?

- Jeg er sygeplejerske på intensiv, med et stort ansvar og komplekse opgaver i hverdagen.

- Mere end halvdelen af mine vagter kræver, at jeg er på arbejde, når resten af familien er hjemme.

- Især nattevagterne kan mærkes fysisk i kroppen.

Min lønseddel griner af mig

- Jeg - og man - ved, at det kan have konsekvenser for sundhed og sygdom.

- Afkald på familietid og øget risiko for sygdom, er en høj pris at betale for en lønseddel, der griner af mig hver eneste måned.

Sådan indleder P., der er en af de mange mange sygeplejersker, der gerne vil vise deres lønsedler frem, en mail til nationen! om at føle sig underbetalt – og til grin.

For en ting er at hendes løn er lav – noget andet er hun hver eneste måned bliver mindet om, at lønnen bliver ved med at være lav i mange år endnu. Brevet – som hun håber du vil dele til alle, er er interesseret i sygeplejerskernes lønkamp – fortsætter derfor således:

Lønstigning om seks år

- Min løn afspejler ikke mit uddannelsesgrundlag, mine kompetencer og mit ansvar.

- Og jeg kan se frem til min første lønstigning om 6 år - hvis jeg da ikke har fundet andet arbejde inden.

- Jeg har fundet en lønseddel frem fra 2014, hvor jeg var nyudannet Social- og sundhedsassistent (færdig i 2013).

- Siden da har jeg videreuddannet mig til sygeplejerske og arbejder nu - modsat dengang, i skiftende vagter frem for udelukkende dagvagt.

Indsats kan ikke ses på lønnen

- Uddannelse, ansvar, specialisering betaler sig - som det fremgår - ikke ret meget på lønsedlen.

- Den primære grund til, at jeg har marginalt mere i løn - 7 år senere og med yderligere 3½ års uddannelse i bagagen- er de mange ulempevagter, som er en nødvendighed på en intensiv afdeling, skriver P, og nationen! har spurgt Region Midtjylland, hvorfor de synes det er nødvendigt, at gøre medarbejderne opmærksomme på, hvor lang tid der er til næste lønstigning, og det vil de gerne svare på:

Vicedirektør: Så kan de ansatte følge med

- Alle ansatte kan på deres lønsedler se hvilken overenskomst, de er ansat under, anciennitetsdato, jubilæumsdato og dato for næste overenskomstaftalte automatiske lønstigning.

- Oplysningerne fremgår af lønsedlen, så det er let for ansatte at følge med i, om de får den løn, der er aftalt i deres overenskomst.

- Konkret betyder det, at vedkommende, I har sendt en lønseddel for, stiger til det næste trin i den overenskomst aftalte løn, når hun har været ansat i 8 år, hvilket hun har den 1. februar 2027, skriver Jørn Mørup, Vicedirektør, HR, Løn og Personale, Region Midtjylland, men hvad tænker du?