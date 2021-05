Fleks-Bent og hans ukrainske kone: Kassen er tom

Bent og hans ukrainske kone har kæmpet med udlændingemyndighederne i snart to år. De er frustrerede over de forskellige svar, de får – og nervøse for, om de får lov til at bo i Danmark, selv om Bent har passet sit fleks-job på genbrugsstationen i tre år

- Hej.

- Min kone, som kommer fra Ukraine, og jeg mødte hinanden i 2018, og der opstod en skøn kærlighed mellem os.

- I 2019, 24 august, blev vi så gift og blev enige om, at vi skulle leve sammen i Danmark med hendes to piger på 10 og 12 år.

Betalte 24.000 og fik afslag

- Vi betalte derfor 24.000 kr for at ansøge om familiesammenføring, og efter 11 måneders venten får vi desværre et afslag.

- Begrundelsen var, at jeg skulle havde været i fleksjob min. tre år.

- Jeg havde på daværende tidspunkt kun været i fleksjob i to år.

Virker som fejl på fejl

Sådan indleder Bent H. et brev til nationen! om at elske en kvinde fra et andet land – og føle sig dårligt og forkert behandlet at sit eget land. Bent og konen er 100 procent med på, at der skal ansøges, og at der ikke bare kan lukkes op for folk fra udlandet, og endda også, at det skal koste noget at ansøge, men de synes, den behandling, de har fået, er så grov og fejlbehæftet, at hele Danmark skal høre om det. Bents brev fortsætter nemlig således:

- Men det virker, som om vores sag er fyldt med fejl.

- Bl.a har vi hørt, at begrundelsen for afgørelsen ikke var korrekt, da jeg faktisk havde arbejdet i fem år, før jeg søgte.

- Vi havde også fået at vide, at vi kunne få en dispensation, fordi vores lejemål var to kvadratmeter for småt, men det var også en fejl.

Har jeg arbejdet i tre år og fået ny lejlighed

- Og endelig fik vi at vide, at man kunne slippe for at stille den krævede bankgaranti på 100.000 kr, fordi jeg er kronisk syg (diabetes 2) og har en ryg, kirurgerne ikke vil operere.

- Men det er åbenbart op til den enkelte sagsbehandler at vurdere, om man skal stille en bankgaranti eller ej.

- Vi søger nu igen, og denne gang skal det lykkes.

- Jeg har haft arbejde i tre år (fleksjob på den lokale genbrugsstation 12 timer pr. uge), vi har fået en ny, stor lejlighed, og min kone og børnene taler dansk. Hun er universitetsuddannet og har arbejdet på hospitalet i Ladyzhin og her, hvor vi bor, er der mange, der vil ansætte hende.

Styrelsen: Vi har fulgt reglerne

- Men …hvis vi får et nej igen, skal hun og pigerne de tilbage til Ukraine, og så har vi/jeg revet en familie op endnu en gang. Og spildt en masse penge.

- Det har været forfærdeligt at opleve, at der ikke er klare retningslinjer, skriver Bent, der gerne vil have nationens! hjælp til høre Udlændingestyrelsen om muligheden for at få dispensation for garanti-stillelsen, FØR de indbetaler de 28.000, det koster at søge.

Nationen! har derfor bedt Udlændingestyrelsen svare på, om ansøgere – før de søger – kan fritages for den normale garantistillelse. Og hvis ikke – om ansøger kan få deres gebyr retur, hvis de ikke kan stille garantien.

Men vi kan fritage på forhånd

Og det - plus den detaljerede kritik - vil kontorchef Lone Zeuner gerne svare på:

- Vores afgørelse er helt efter reglerne. Og alle de spørgsmål, Bent rejser, besvares i vores vejledning på brugerportalen nyidanmark.dk, hvor man også henter selve ansøgningen.

- Vi vurderede, at Bent ikke opfylder selvforsørgelseskravet.

- Den ægtefælle, der bor i Danmark, må i tre år, forud for at der gives opholdstilladelse, ikke have modtaget visse sociale ydelser til forsørgelse.

- Og Bent modtog kontanthjælp frem til 30. april 2018.

- Det er - som der vejledes om på nyidanmark.dk - en af de ydelser, der er en hindring for at få opholdstilladelse.

Kan først svare når folk har søgt

- 30. april i år var de tre år således gået, og hvis ikke Bent i mellemtiden har modtaget ydelser efter lov om aktiv social politik, vil han i dag opfylde selvforsørgelseskravet.

- Udlændingestyrelsen kan - som der også vejledes om - ikke på forhånd tilkendegive, om en ansøger kan fritages for et eller flere krav.

- Det er først muligt, når der er indgivet en ansøgning, så vi har haft mulighed for at vurdere de konkrete og aktuelle omstændigheder i sagen.

Og man får ikke gebyret tilbage

- Hvis betingelserne for ægtefællesammenføring ikke kan fraviges og kravet om eksempelvis økonomisk sikkerhedsstillelse ikke er opfyldt, så vil gebyret for indgivelse af ansøgningen ikke tilbagebetales.

- Det vil kun kunne ske, hvis Danmarks internationale forpligtelser eller EU-reglerne taler for det.

- Vores afgørelse om afslag på opholdstilladelse kan inden otte uger påklages til Udlændingenævnet, som vil kunne vurdere sagen på ny, skriver Udlændingestyrelsen, men hvad synes du?