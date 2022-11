Fleks-tabere: Gu skal de ej have hjælp

Under finanskrisen holdt regeringen hånden under flekslånerne, da renten steg. Nu stiger renten igen, men kun 12 procent af 21.000 læsere synes, de skal hjælpes

- Gu skal de ej.

- De kunne have tegnet et mere kedeligt fastforrentet lån, da renten var 'lav', ligesom os andre.

- Alle ved, at flekslån svinger i gode og dårlige tider, så de har selvfølgelig budgetteret med det, da de tegnede lånet eller forventet det på et tidspunkt.

- Ellers må man sælge, købe nyt og sætte næring efter tæring!

Stiger 30.000-50.000 kr. pr. år

Sådan skriver Line S. i en af de 363 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-book-profil om de rentesmæk, der blev delt ud til 13.000 boligejere med flekslån i mandags. Og om regeringen skal hjælpe de ramte, ligesom flekslånerne fik hjælp i 2008.

'Flexerne scorer kassen igen'

Annonce:

De aktuelle smæk, der i kroner og øre kan betyde årlige merudgifter på 30.000-50.000 for den typiske familie med et lån på et par millioner eller mere vil ifølge økonomer betyde, at alle boliger i Danmark vil miste værdi. Men Line S. er ikke den eneste, der synes, at flekslånerne skal sejle deres egen sø:

Hjælp: Vandt ikke i lotto

- Det er ikke fedt at være i den situation. Men alle kender jo risikoen, og ingen har da beklaget sig, da renten var helt i bund.

- Der bliver vel heller ikke hjælpepakker til aktieejere eller os, der ikke vinder i lotto?

- Det er en del af pakken, når man tager chancen.

Ingen vil gå med seler

- Del hellere ud til dem, der ingenting har, skriver Karina N., og Børge N. synes også, en hjælpepakke til flekslånere er forkert:

- Det har de fået før!

- Og hvis de får det igen, vil ingen gå med seler mere, for regeringen hjælper folk hver gang, skriver Børge, men hvad tænker du?