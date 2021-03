Flemming droppede morfin: 100 procent cannabis

En undersøgelse, der konkluderer at medicinsk cannabis ikke hjælper mod smerter, har skabt kæmpe debat. Og Flemming M skriver til nationen!, at han altså ikke bruger 14-28 kr. om dagen på noget, der ikke virker.

- Jeg hedder Flemming.

- I forbindelse med en alvorlig trafikulykke, hvor der var 50 % risiko for at jeg mistede mit underben, fik jeg den 23. november 2017 foretaget en meget kompliceret operation.

- Ulykkeligvis medførte den en såkaldt utilsigtet hændelse, da man ved en irreversibel fejl kom til at skære en nerve over.

Ekstremt smerteforpint

- I adskillige uger var jeg ekstremt smerteforpint, hvorfor jeg fik indsprøjtninger med morfin, depot piller med morfin samt almindeligt smertestillende piller.

- Jeg oplevede at jeg ikke kunne skrive mit eget navn, og havde konstant hård mave og svedte voldsomt.

- En ven kom forbi med medicinsk cannabis, hvilket jeg i første omgang var yderst skeptisk overfor, hvorfor der gik flere dag før jeg forsøgte at tage et par dråber på tungen.

- Stort set fra begyndelsen af, fik jeg en positiv effekt.

De her søm og skruer er dem jeg fik taget ud ved sidste operation, skriver Flemming.

Jeg droppede morfinen

Sådan indleder Flemming M et brev til nationen! om at lindre smerter med medicinsk cannabis – og om en undersøgelse fra førende smerteforskere, der konkluderer at cannabis ikke kan bruges til at lindre smerter. Flemming er ikke den eneste, der ikke kan få forskernes resultat – som er fremkommet ved at læse al eksisterende litteratur på området - til at stemme med virkeligheden. Og han vil gerne fortælle, hvor mange smerter han slipper for ved at tage for mellem 14 og 28 kr cannabis-kapsel hver dag. Hans brev - som den danske smerteprofessor, der har taget initiativ til den store undersøgelse kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Og gik 100 procent cannabis

- Jeg droppede den vanedannede morfin og gik 100% over på medicinsk cannabis og fik hurtigt fundet ud af rette dosis og ikke mindst hvordan det skal bruges, når foden hæver op eller smerter til så jeg ikke kan være til.

- I sådan tilfælde tager jeg nogle dråber akut til afhjælpning.

- Ved en efterfølgende operation ca. et år efter (den 3. december 2018) hvor jeg fik fjernet al titanium i ankel/fod skete der yderligt en såkaldt utilsigtet hændelse, da man man i forbindelse med en nerveblokade skadede mit underben. Det betød nu at jeg mistede det meste af følesansen fra knæet og ned.

Fod føles som i brandvarmt vand

- Lige siden har jeg haft det som om underbenet er permanent lokalbedøvet, samtidig med at min fod-føles som om den er i en spand brand varm vand.

- Jeg har under hele forløbet oplevet, at de fleste læger ikke ønsker røre medicinsk cannabis med en ildtang, hvilket jeg synes er vanvittigt. Midlets potentiale taget i betragtning.

- Hvis forsøgsordningen stopper til næste år, er jeg som mange andre blot tvunget til at købe mit medicinsk cannabis på internettet fra udlandet.

- Det gør jeg selvfølgelig ikke fordi jeg ikke har andet at bruge mine penge på, men fordi det rent faktisk virker.

Min virkelighed er anden end forskerens

- At hævde at medicinsk cannabis ikke har effekt på i mit tilfælde svære vedvarende nervesmerter er fuldstændigt på månen og stemmer ikke overens med virkeligheden, skriver Flemming, og på Ekstra Bladet har foreløbig 5115 læsere deltaget i debatten– og 62 procent siger de, at de kender én, der bruger om cannabis mod smerter.

nationen! har derfor bedt Lars Arendt-Nielsen, smerteforsker og professor på Aalborg Universitet, om at svar på, hvad han siger til alle de mennesker, der fortæller, at de har gode erfaringer med at bruge cannabis mod smerter? Og det vil han gerne svare på:

-Som præsident for verdensorganisationen for smerteforskere og smertelæger har vi gennemtravlet al tilgængelig litteratur på området og kan på den basis ikke anbefale cannabis til smertepatienter.

- Vi siger også at tager man cannabis og har man en god effekt er det jo fantastisk og man skal ikke stoppe men være i tæt dialog sin læge omkring effekter og bivirkninger, siger professoren, men hvad siger du?