Flemming købte savsmuldsbriket i jem & fix: Meget vigtigt vi får den tilbage

- Hej.

- Jeg har købt nogle billige briketter, 12,50 for 10 kilo, og der står på posen, at det er rent træ.

- Men det skal man åbenbart ikke tage for pålydende. for jeg har netop fundet plastik og malingsrester i en briket.

Fejer de bare alt op fra gulvet

Sådan indleder Flemming W en mail til nationen!, som han synes skal have lov til at se den briket, han fik med hjem da han have været i jem og fix i fredags. For Flemming bryder sig ikke om at brænde hverken plastik eller maling af - og som du kan læse af det svar, som jem & fix har sendt til nationen!, så synes jem & fix heller ikke, at den slags briketfyld er i orden.

Det er da ikke godt for sundheden og klimaet

Flemmings brev fortsætter således:

- Man kan jo tro, at de trævarefabrikker, der laver de her savsmuldsbriketter bare fejer gulvet og så hælder alt muligt skidt og lort ned i dem.



- Hvad skal jeg gøre, for det her kan det hverken være sundt eller godt for klimaet.

- Og kan det være rigtigt, at man skal tjekke sine briketter, før man lægger dem i brændeovnen, spørger Flemming, og nej, det kan det ikke, og derfor siger jem & fix nu undskyld og beder om at Flemming leverer briketten retur:

jem & fix siger undskyld: Skulle have været afvist

- Allerførst vil jeg starte med at undskylde Flemmings oplevelse. Dette er selvfølgelig slet ikke acceptabelt, da varen ikke lever op til den kvalitet vi ønsker.

- Vi køber flere millioner pakker træbriketter om året og har stor fokus på at vores leverandører overholder gældende regler.

- For at sikre forsyningen af briketter, er det nødvendigt at benytte flere leverandører.

- Vi udfører stikprøvekontrol blandt de mange millioner pakker træbriketter som vi årligt modtager og skulle der være noget, som ikke er i orden afvises leverancen.

Meget vigtigt vi får den tilbage

- Derfor er det ekstra ærgerligt, at vi ikke har fanget fejlen i dette tilfælde.

- Hvis en kunde oplever, at en vare ikke lever op til forventninger, er det vigtigt at kontakte butikken hurtigst muligt. Så kan kunden få en ny vare eller pengene tilbage og vi kan også følge op på sagen.

- I dette tilfælde er det meget vigtigt, at vi får de omtalte briketter retur, så vi kan forsøge at finde frem til den konkrete producent.

- Om muligt må Flemming derfor meget gerne returnere de defekte træbriketter til butikken, hvor de er købt, skriver

Casper Porse Bundgaard-Laursen, der er Indkøbs- & logistikchef i jem & fix til nationen!, men hvad siger du?