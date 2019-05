Flemmings kone er sygeplejerske: Udvist pga af manglende lønsedler

- Fucking Lorteland.

- Så fik vi for anden gang afslag på familiesammenføring. Og min kone skal ud af landet inden 2 uger.

- Vi har været gift i 10 år og har en datter på 10, der er dansk statsborger og går i dansk skole....

Det er da heldigt at jeg kan tale dansk

- Og som begrundelse for afslaget siger de, at vi ikke opfylder mindst 4 ud af 6 betingelser. Den eneste betingelse de mener vi har dokumenteret er, at jeg kan dansk. Denne betingelse er ufravigelig, så det var heldigt...

- Så vi mangler altså 3 ud af de 5 sidste.

- Jeg mener nu selv, at vi har dokumenteret alle 5.

Sådan indleder lagerarbejderen Flemming L fra København et brev til nationen! om de i hans og konens øjne helt urimelige dokumentationskrav, de danske myndigheder har stillet op, før de vil give en lille familie bestående af mor, far og et barn, lov til at bo i Danmark. Flemming - som mødte sin kone i Chaing Mai for 12 år siden - synes afslaget er ekstra skørt, fordi Saichol har en sygeplejerske-eksamen og masser af praktisk erfaring fra Thailand. Og hun er også meget opsat på at starte hjemmehjælper eller sosu-assistent i Danmark, hvis hendes thailandske sygeplejerske eksamen (heller) ikke kan blive godkendt.

Familiens brev - som de håber du vil dele via Facebook, så de ansvarlige politikere måske får øjnene op - fortsætter derfor således

Den nye datalov gør det ret svært

- De påstår at jeg ikke har kunnet dokumentere 5 års fuldtidsarbejde i Danmark, men - selv den nye datalov gør at ingen arbejdsgiver må gemme oplysninger om medarbejdere i mere end 5 år - er det er alligevel lykkedes mig, at få postvæsnet (hvor jeg arbejdede mere end 5 år) til at skrive, at jeg har arbejdet der 1920 timer om året i mere end 5 år, hvilket så vidt jeg ved svarer til fuld tid....

- Inden for de sidste 5 år hvor jeg rent faktisk har lønsedler, har jeg desværre kun knapt 4 års beskæftigelse da jeg har været meget i Thailand...

Stoler ikke på en thailandsk hospitalsdirektør

- De vil ikke acceptere min kones dokumentation for at have arbejdet mindst 3 af de sidste 5 år på fuld tid.

- De har eller fået et brev fra hospitalets boss, på hospitalets brevpapir, med hospitalets stempel, der siger at hun har arbejdet der kontinuerligt (ca 60 timer ugentligt) fra hun var færdig i skolen indtil hun sagde op (ialt ca 15 år) for at søge om familiesammenføring i Danmark.

Og de bruger ikke lønsedler i Thailand

- De siger der mangler lønsedler, men som statsansat i Thailand har min kone aldrig nogensinde modtaget en lønseddel. Pengene er gået direkte ind på hendes konto, thats it...

- De mangler også en ansættelseskontrakt, men det har min kone heller aldrig modtaget, og hun mener ikke hospitalet har en liggende. Jeg tror de i Thailand mener, at regeringen er til at stole på, og come on...Det er et offentligt hospital, de kunne jo for eksempel have ringet til dem og spurgt.

- Det her giver os i øvrigt endnu et problem for næste gang vi ansøger, har hun ikke arbejdet 3 af de sidste 5 år, da vi så har brugt 3 år på at forsøge at få hende til Danmark...

Ikke ligeså fin som en dansk 9. klasse

- De mener heller ikke at hun har bestået en engelsk eksamen på B1 niveau, selvom de har accepteret hendes eksamens papirer på en 3 års uddannelse efter folkeskolen, hvor hun har haft engelsk i alle 3 år og har bestået.

- De mener at den uddannelse svarer til 9 klasse og de første 2 år af gymnasiet, og ikke 3 år i gymnasiet som jeg regnede med.

- De mener åbenbart at 9 år i folkeskolen i Thailand kun svarer til 8 klasse i dejlige Danmark....

- Denne uddannelse er for øvrigt adgangsgivende til universitetet, ligesom en dansk gymnasie eksamen!!!

Kan I ikke bare tage til Thailand og bo?

- Derudover mener de ikke, at der er omstændigheder der gør, at de kan se bort fra nogle af kravene, da vores datter ikke har nok tilknytning til Danmark, og at jeg for øvrigt bare kan tage til Thailand, og fortsætte vores familieliv der...

- De siger at vores datter skal have 6-7 års sammenhængende tilknytning til DK, hvor hun har været tilknyttet en institution(skole etc) for at have tilhørsforhold til Danmark. Og hun har 'kun' boet her 5 år sammenlagt, og gået 2 år i dansk skole.

- Kan det virkeligt være rigtigt, at man som dansk statsborger efter 10 års ægteskab, med en fælles datter på 10, der er dansk statsborger og går i dansk skole ikke kan få opholdstilladelse i Danmark?

- Det kan simpelthen ikke være rigtigt.

Og her troede jeg at vi manglede plejepersonale

- Min kone har for øvrigt arbejdet som sygeplejeassistent, hvilket er lige under sygeplejerske, men har i løbet af de 15 år via selvbetalte kurser, i dag en løn der svarer til en sygeplejerskes løn, og udfører de samme funktioner.

- Hun har blandt andet en sygeplejestation alene. og været den, der tog sig af døende i hjemmet i lokalområdet.

- Og her troede jeg at vi manglede plejepersonale i Danmark!

- Nu vi må så prøve at anke sagen, og jeg håber at min kone kan få lov til at være mens de behandler den.

- Jeg kan simpelthen ikke se hvordan jeg skal passe vores datter alene, med nat og weekend arbejde, slutter Flemming, men hvad tror du der sker?