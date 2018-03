Flere og flere elever har bil: Selv rektor har svært ved at finde en plads

- Vi står i den situation, at vi skal have renoveret nogle cykelskure.

- Og der går vi og overvejer, om vi skal rive dem ned og etablere parkeringspladser i stedet.

Ku godt bruge 30-40 pladser mere

Sådan siger rektor for Thisted Gymnasium, Søren Christensen, til TVMidtvest, der kan fortælle, at flere og flere af Thisted-egnens gymnasielever har droppet knallerten, cyklen og bussen til fordel for en bil. Og at det skaber store problemer for eleverne:

- Oftest er der ingen pladser, hverken her eller omme på den anden side af gymnasiet, siger Amanda H. R. - der hver dag kører fra Thorsted til Thisted (6-7 kilometer) således til TV-stationen, og til nationen! fortæller rektoren, at han snilst kunne bruge 30-40 P-pladser oven i de cirka 200 pladser, der er i dag:

Pedellen har bedt rektor om at parkere lovligt

- Jeg bliver da selv tit fanget, fordi jeg har måske skal til et morgen i Aalborg, og først kommer, når pladserne er taget.

- Og nogle gange prøver jeg at ramme frokostpausen, hvor der bliver nogle ledige pladser, fordi der er elever, der skal ud og køre, siger rektoren, der dog foreløbig forsøger at løse P-problemet i god ro og orden:

- Der bliver ikke udskrevet P-bøder, men vi lægger sådan nogle sedler, hvis der bliver parkeret på en brandvej f.eks.

- Og jeg har da også selv fået af vide af pedellen, at jeg holder, hvor jeg ikke må, siger rektoren, der med et smil siger, at han da godt kunne tænke sig sin egen private P-plads, men at den slags nok ikke er så velset på Thy-egnen.



Men hvad siger du?