Flixbus overgiver sig

Først fik han at vide, at Flixbus kun havde mulighed for at udstede en voucher - men efter et brev til nationen!, har Kurt fået penge.

- Den 20. juli kl. 09.09 bestiller – og betaler - vi en billet til min svigerinde, der skal fra fra København til Esbjerg. Billet nr 466.

- Kl. 10.39 modtager vi mail med annullering af pladsbilletten.

- Kl. 17.53 bestiller vi så en ny billet. Billet nr. 351.

- Det var ikke muligt kun at reservere nyt sæde uden at gennemføre et nyt køb.

De hævede penge to gange

Sådan indleder Kim B et brev til nationen! om at føle sig snydt og bedraget - og ikek kunne gøre noget ved det. For Flixbus har beholdt de 299 kr, som den annullerede bilet kostede. Og sendt et tilgode bevis – selv om Kim og hans svigerinde slet ikke vil bruge det.

Flixbus har set Kims brev og fået mulighed for at kommentere – det gør de nedenfor. Kims brev fortsætter nemlig således:

- Da vi konstaterede, at Flixbus har hævet 2 x billetpris, kontaktes Flixbus.

- Svaret lød, at de alene er i stand til at udstede en voucher.

- Den 23. juli kl. 10.12 modtager vi voucher fra flixbus.

Virker som bondefangeri

- Det virker som ren bondefangeri. Jeg håber du vil kontakte Flixbus, skriver Kim, og det var godt at han gjorde det, for efter nationens! henvendelse har Flixbus kigget på sagen igen - og Kims svigerinde har fået sine 299 kr retur OG lov til at beholde den voucher, hun fik. Til nationen! skriver Flixbus således:

- Der er sket en fejl på vores kontor. Voucheren havde med afbestllingen af sædereservationen, ikke rejsen.

- Vi har nu været i kontakt med kunden, og sendt pengene retur - og som en undskyldning fra os, får hun lov til at beholde tilgodebeviset på 299 kr.

Flixbus: Kunderne kan selv vælge

- Helt generelt tilbyder vi kunder, der får aflyst deres rejse, to valgmuligheder: Pengene retur eller en voucher, som iøvrigt kan veksles til penge, indtil den udløber, skriver Flixbus, men hvad siger du?