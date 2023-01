Flot: Jæger skød ko

En jæger fra den tyske by Kiel fik en grim overraskelse, da han nedlagde det han troede var et vildsvin

- Den slags går jo slet ikke.

- En jæger jo ikke bare skyde efter en sort klump i mørket.

- Det kunne også have været en ældre dame, der var undervejs med sin hund.

Troede det var et vildsvin

Sådan siger Jan-Wilhelm Hammerschmidt, mangeårig formand for jægerforeningen i Preetz sydøst for Kiel - cirka 50 kilometer fra den dansk/tyske grænse - til lokalmediet Ostholsteinischer Anzeiger om den jæger, der troede han havde skudt et vildsvin torsdag aften i sidste uge.

Kikkertsigte har nok skylden

For da jægeren kom hen til sit bytte opdagede han at det var en ko af Galloway Og at der endda lå en nyfødt kalv i nærheden.

Ifølge Jydskevestkysten står jægeren, der nu er politianmeldt, til en bøde af de større. Ligesom han nok skal regne med at få sit jagttegn konfiskeret.

Jægerformanden mistænker, at manden har brugt et kikkertsigte med varmesøger. Og trykket af, da han fik en 'varm' genstand i krydset, men hvad siger du?

