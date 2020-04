Flot: Kommune åbner webshop

- Sejt, skriver Henrik P.

- Flot, skriver Elise V.

Sådan lyder de to eneste kommentar, der er skrevet om Aabenraashop.dk på Jydskevestkysten.dk. Og sammen med de 21 likes, avisens Facebook-opslag om den nye kommune-baserede webshop har fået, må man sige, at initiativet - der skal støtte kommunens butikker - er kommet forsigtigt fra start.

Hjælp til det lokale erhvervsliv

- Det har aldrig stået i kortene, at vi skulle have en webshop, og den kan ikke fortsætte for evigt i den her form.

- Den er en del af et beredskab, som bestyrelsen har besluttet at sætte i verden for at hjælpe det lokale erhvervsliv.

- Og så må vi vurdere, hvad der skal ske på den anden side af coronakrisen, siger Helle Malene Kjølsen Olsen, der direktør for Business Aabenraa, der hjælper de lokale butikker med at komme i gang med at sælge via shoppen til avisen.

Vi har gratis support - og kommunen bringer ud

Der er pt 34 butikker, der har lagt varer til salg på siden, og kunderne får varerne bragt ud af Aabenraa Kommunes interne servicekorps - også kendt som KIS.

Lokale bilforhandlere lægger biler og brændstof til, og leveringen er gratis.

- Jeg ønsker at se endnu flere butikker være med, og de skal bare tage fat i os, for vi har gratis support, som de gerne må bruge i den her krisesituation.

Mange sidder med mange tanker

- Lige nu er mange presset på økonomien og sidder med mange tanker og udfordringer, og dem kan vi hjælpe med at få overblik over, fortsætter direktøren, men hvad tænker du?

