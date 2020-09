Flov FCK-rigmand: Drop det

For første gang i 57 år vil jeg denne gang være flov over deres opførsel, lyder det fra Lars Seier om landsholdets knæle-aktion.

- Jeg har altid følt en eller form for stolthed over drengene i rødt og hvidt.

- Men for første gang i 57 år vil jeg denne gang være flov over deres opførsel.

Ærgerligt at skulle skamme sig

Sådan skriver FCKs storaktionær Lars Seier Christensen om den støtte-aktion det danske landshold planlægger at lave til tirsdagens landskamp mod England. Som en hel del andre - bl.a. 2411 læsere her på nationen! - synes den fodboldglade rigmand nemlig IKKE, at et dansk fodboldlandshold bør lave politiske demonstrationer. Og han bryder sig slet ikke om, at landsholdet henviser til Black Lives Matter:

Ødelægger den reelle kamp mod racisme

- Der er næppe noget, der er større enighed i fodbold om end at racisme ikke har nogen plads der - det turde også fremgå ret tydeligt af spillertrupperne.

- Men at forankre en god og selvindlysende sag i en dårlig organisation med elendige mål er bare ødelæggende for den reelle kamp mod racisme, som de allerfleste mennesker ellers er enige i, skriver Seier, der slutter med en kort opfordring:

- Det er ærgerligt at skulle skamme sig over vores landshold.

- Det er ærgerligt at skulle skamme sig over vores landshold.

- Drop det dog, skriver Seier, der har fået hele 794 likes på sin Facebook-profil for opsangen