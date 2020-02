Flov start for mor til to: Madbudget er 400 pr. måned

Vi bruger nok ikke mere end 100 kroner om ugen på at købe mad og andet til husholdningen, siger en mor til to store drenge, der finder mad og andet til husholdningen i skraldespande.

- I og alle skraldere er mine helte!

- TAK, fordi I tager den del af varerne!

- Jeg må nøjes med at tage 'tæt-på-dato'-varerne inde i butikkerne og spare både mine, butikkens og samfundets ressourcer.

Ingen lækker laks: Sådan er det jo

Sådan skriver Britta S. i en af de syv kommentarer, der er skrevet på Fredericia Dagblads Facebook-profil om en familie på mor og to sønner på 14 og 18 år, der finder mad og hygiejneartikler i skraldespande rund omkring - og derfor kan klare sig for 400 kr pr. måned:

Fundne varer bør ikke indtages: Netto advarer om spildevand

- Jeg kan da godt savne at købe en lækker laks ved fiskemanden, som jeg gjorde tidligere. Eller en god flæskesteg.

- Det finder man ikke i containerne, og man skal også passe på med fisk, der er smidt ud. Men sådan er det jo.

Super med tre hjerter

- I hvert fald lige nu for os, siger moren, der går hjemme, til avisen, og på avisens Facebook-profil er Britta ikke den eneste, der er blevet glad for at høre, hvordan hun har indrettet sit liv:



- Super, skriver Susanne H således i en kommentar fyldt med hjerter, og Joan A fortsætter:

- Så længe der er til dem, der faktisk ikke har andre muligheder, og ikke kun gør det for en spareøvelse, så fint :), skriver hun, men hvad tænker du?