Flygtede fra klasse-larm: Elev fik bord på gangen

- Ja, kunne måske hænge sammen med uinspirerende undervisning, lange dage og uden gode voksenrelationer?

- Det kunne også hænge sammen med dårligt 'arbejdsmiljø'; støj, mange mennesker og ja, uinspirerende omgivelser.

- Måske man skulle ryste posen lidt og tænke nyt?

Ahmed savner disciplin i skolen

Hver syvende elev misser 20 skoledage

Sådan skriver Anita B. i en Facebook-kommentar om de tusindvis af danske skoleelever, der lider af større eller mindre grad af skolevægring.

Mere end 75.000 elever havde - ifølge rapporten 'Skolens tomme stole fra Børns Vilkår og Egmont Fonden - et fravær på mere end 10 pct. i skoleåret 2018/2019 svarende til 20 skoledage. Og en af rapportens forfattere, Bente Boserup, fortæller Folkeskolen.dk, at skolerne ikke er gode nok til at hjælpe de sårbare elever:

- Vi har for eksempel talt med en pige, som ikke kunne klare larmen i sin klasse.

Høreværn og bord udenfor klassen

- Så fik hun først et høreværn, hun kunne tage på, og da det ikke var nok, fik hun et bord uden for klasseværelset, hvor hun kunne sætte sig, når det blev for meget.

- På den måde blev larmen gjort til hendes problem, siger Bente Boserup, der ikke mener, at det kan være en løsning at sende hende, der ikke larmer, udenfor. Pigen forlod ifølge rapporten skolen efter 6. klasse og bliver nu hjemmeundervist:

Løsning i skolen: Send urolige børn hjem

Kæmpeklasser og støj

- En folkeskolereform, som forlænger skoledagen og evt. konflikter.

- Lærere, der underviser 36 pct. mere og dermed har mindre tid til relationsarbejde og tilrettelæggelse af undervisning.

- Kæmpe klasser, støj og forhold derhjemme, der ligger ud over skolens resortområde.

- Ikke mærkeligt, skriver Helle S. i en anden Facebook-kommentar om fraværet, men hvad tænker du?