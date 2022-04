Flygter: Ond stemning i opgang

Lones autistiske søn flyttede hjemmefra for to år siden - han var 24. Men stemningen i den opgang han bor i, er rigtig elendig, og nu beder han om en ny lejlighed. Boligselskabet afviser

- Hej

- Min søn er autist, han har epilepsi og pacemaker og har haft mange bump på sin vej igennem livet.

- Han er 26 år og klarer sig nu faktisk udmærket i sin lejlighed.

- Han har en mentor fra kommunen på og er under udredning for, om han kan klare flex job eller hvad anden mulighed, der er.

- Men min søns nabo er voldsomt truende.

- Han ødelægger min søn hoveddør og råber og skriger samt gør andre i opgangen bange.

Min søn tør ikke bo der

Sådan indleder Lone, der er mor, et brev til nationen!, om at være til et en sårbar søn, der lige nu ikke tør bo i den lejlighed han flyttede ind i for to år siden. Lone har forsøgt at bede til Boligselskabet DAB om hjælp, men det har ikke nyttet noget, og nu håber hun at et brev fra nationen! kan få boligselskabet i sving. Nedenfor kan du se hvad DAB svarer – Lones brev fortsætter nemlig således:

- Politiet, hans sagsbehandler, mentor, borgmesteren og formanden i boligafdelingen kan åbenbart ikke gøre noget.

- Men min søn bliver truet og får anfald, fordi han bliver stresset.

Han har brug for en anden lejlighed

- Vi har også spurgt om de kan skaffe en anden bolig til min søn (en i nærheden, da han jo har div diagnoser og vi hjælper ham meget), men nej, skriver Lone og nationen! har spurgt DAB, hvad de kan gøre for at Lones søn kan bo i sin lejlighed uden at bliver truet og f ødelagt døren. Og om de evt kan hjælpe sønnen med en anden bolig i nærheden, og det svarer DAB - der er opmærksomme på sagen, men ikke udtaler sig om konkrete sager - på sådan her.

- Beboernes tryghed i eget hjem er noget, vi vægter meget højt.

- DAB er et administrationsselskab, der udlejer boliger på vegne af boligselskabet og i overensstemmelse med deres venteliste.

- Rækkefølgen på ventelisten er givet ud fra datoen (eventuelt tidspunkt på dagen) for optagelsen, og vi har i henhold til lovgivningen ikke mulighed for at sætte en beboer foran i køen.

Mægling virker sædvanligvis

- Beboerne skal ifølge lejeaftalen og lovgivningen leve op til god ro og orden.

- DAB påtaler forholdene, når vi modtager klager, og sædvanligvis finder vi frem til en løsning via for eksempel mægling, skriver DAB, men hvad tænker du?