Flygtning mister lejlighed: hvor skal jeg tage hen?

- Fint.

- Så er de i samme situation som alle os andre.

- Man skal løse sine problemer selv.

Forværret integration

Sådan skriver Hellas L. i en af de 132 kommentarer,der er skrevet på GöteborgPostens Facebook-profil om de cirka 1200 boliger, som blev udlejet til flygtninge på fire-årige kontrakter i 2016.

For i Sverige får nyankomne flygtninge - som du muligvis har læst tidligere - ikke permanente boliger, og nu hvor lejeperioden snart er slut, er byens udlejningskontor bekymret over, hvor de cirka 2700 flygtninge vil flytte hen:

Se også: Brutalt: Kommune får lov til at smide alle nye flygtninge på gaden

Hvor skal jeg så tage hen?

- Risikoen kan f.ex. være, at der bliver flere hjemløse, ringere vilkår for børnene og en forværret integrationsprocess, står der bl.a. i en rapport fra udlejningskontoret, og i en artikel - som man skal være abonnent for at læse - spørger en af de berørte syriske flygtninge:

- Hvor skal jeg så tage hen?

Flyt ind hos en politiker

Men kigger man i kommentarsporet, så er der ikke den store forståelse for flygtningenes boligproblem:

- Jeg og mine børn står også uden bolig fra slutningen af november.

- Måske er på tide, at der bliver taget hånd om os, der er født her i landet, skriver Susanne F således, og Jessica A har fået 48 likes for denne kommentar:

- Så må de jo flytte hjem til vores politikere.

- Det er jo dem, der har sørget for det her, skriver Jessica, men hvad tænker du?