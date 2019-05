Flygtning vil hjem: Vil ikke integreres og bryder mig ikke om danske værdier

Det er som om I arbejder på at beholde så mange flygtninge som muligt i Danmark imod deres ønske, skriver M, der har fået afslag på repatriering. Sidste år fik 176 flygtninge hjælp til at rejse forlade Danmark.

- Jeg har skrevet til jer flere gange i lang tid angående min sag, hvor jeg anmodede om hjælp til at afslutte mit ophold i Danmark og komme til mit hjemland Palæstina.

- Men I har ikke gjort noget som helst, og det er som om I arbejder på at beholde så mange flygtninge som muligt i Danmark imod deres ønske.

Sådan indleder en palæstinensisk kvoteflygtning, der kalder sig M, et brev om være imod danske værdier, bange for at bo i Danmark - og få afslag på at få hjælp til at komme retur til Palæstina.

Dansk Folkeparti: Du kan rejse hjem uden støtte

M - som kom til Danmark som kvoteflygtning i 2003 - har gennem de seneste mange måneder sendt mange mails til mange af folketingets politikere, og selv om Enhedslisten på et tidspunkt bad integrationsministeren om at komme med et svar, så har det ikke hjulpet. Nu prøver han at råbe nationen! op - for han vil gerne have fokus på, at Danmark åbenbart ikke bare kan sende folk ud af landet - selv om flere politiske partier taler meget om udvisninger, hjemsendelser og deportering. Hans brev - som han gerne vil have du deler på Facebook - fortsætter derfor således:

- Jeg har oplyst, at jeg er en palæstinensisk flygtning med ikke-vestlig baggrund.

- Og at jeg ikke ønsker at integreres i det danske samfund.

Jeg kan ikke acceptere dansk kultur

- Jeg kan ikke acceptere de danske principper, kultur, værdier...osv og det er desuden farligt, utrygt og usikkert for mig at være i Danmark.

- Jeg har bedt om vejledning til, hvad det er som jeg kan/skal gøre, for at få lov til vende hjem, men jeg har ikke fået noget brugbart svar - heller ikke fra Martin Henriksen eller Pia Kjærsgaard.

- Jeg siger samtidig, at der måske er 300 andre personer som mig, som ønsker at forlade Danmark og rejse til deres land Palæstina, og at - hvis jeg virkelige arbejde på det - kunne få næsten 4000 palæstinensiske flygtninge til at forlade Danmark.

- Der er valg meget snart, og det vil være en stor hjælp til den palæstinensiske sag, hvis de danske politikere kan hjælpe med at lægge pres på den israelske regering, så jeg kan komme hjem.

- Jeg håber derfor at dette brev kan være med til at jeg og andre kan få den nødvendige hjælp og vejledning, slutter brevet, men hvad siger du?

Nedenfor kan du se, hvor mange flygtninge og indvandrere, der fik økonomisk hjælp til at forlade Danmark sidste år (statistikken er hentet på flygtning.dk) - men synes du, Danmark skal gøre mere for hjælpe palæstinensere med at rejse hjem?