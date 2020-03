Flygtninge giver op: Venter til corona er slut

Tusindvis af flygtninge i usle lejre og en coronavirus, der smitter meget let, har fået den tyrkiske regering til at hjælpe folk væk fra grænsen til Grækenland.

- 5.800 migranter er transporteret væk fra grænsen i løbet af natten.

- De er nu fordelt på flygtningecentre i ni andre regioner.

- Når denne epidemi er slut, får de lov til at at rejse frit igen.

Sådan lød det fredag fra den tyrkiske indenrigsminister Suleyman Soylu til TV-kanalen NTV om situationen ved den græsk/tyrkiskle grænse, som har været på kogepunktet i en måned.

Nogle bad om hjælp - andre skulle overtales

Her har op mod 15.000 flygtninge/migranter nemlig forsøgt at komme ind i EU, men de græske grænsevagter har bl.a brugt tåregas til at holde dem ude. Og nu giver de altså op, skriver flere tyrkiske medier - bl.a. Hurriyet og Dailysabah

Ifølge Hurriyet skal nogle af migranterne selv have bedt om at komme væk, mens andre skulle overtales af de tyrkiske betjente.

Grækenland roser ifølge samme medie sin egen indsats og kalder udviklingen for en 'vigtig ting for vores land og for EU'.

Kampen fortsætter uden tvivl

- Det lykkedes os at sikre en meget vigtig ting for vores land og for Europa.

- Evnen til effektivit at beskytte vores land og havgrænser

- Vi har konstateret, at den provisoriske lejr, der var blevet oprettet .... ser ud til at være blevet afviklet, og at de, der var ved Evros-grænsen, har blevet flyttet væk.

- Et kapitel kan muligvis være afsluttet, men denne kamp fortsætter uden tvivl, siger den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis i følge ABCnews, og på Facebook skriver flere, at flygtningene/migranterne nok vil vende tilbage til grænsehegnet på et senere tidspunkt, men hvad tænker du?