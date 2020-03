Flygtninge-pres: EU mangler at betale 20 milliarder

For fire år siden lovede EU at sende 45 milliarder kroner til flygtninge-hjælp i Tyrkiet. Men der er kun udbetalt 24 mia., og derfor lader Tyrkiet nu flygtningene søge mod EU.

- Grænserne og Europa skal beskyttes mod folkevandringer ...

- Det hjælper ikke nogen at bilde folk fra Syrien ind at alt bliver godt hvis de krydser grænsen...

EU lovede

Sådan skriver Brian H i en kommentar på Politikens Facebook-profil om den aftale EU indgik med Tyrkiet tilbage i 2016, der gik på at EU skulle sende penge til flygtningehjælp i Tyrkiet - og at Tyrkiet skulle lade være med at sende flygtninge videre til Europa.

Og Brian er ikke den eneste, der synes, at migranterne/flygtningene skal stoppes før de kommer ind i EU:

- Der har været krig i Mellemøsten i flere hundrede år.

- Man kan blive og kæmpe og ellers må man jo sætte sin stemme på en anden end en diktator, skriver Lone M således, og Allan S fortsætter med dette billede:

- I en båd er der plads til et bestemt antal, inden båden synker...

- Det er migranter, ikke flygtninge.

Der er afsat 45 mia og der er udbetalt 24 milliarder

Erdogan har flere gange peget på, at hans land ikke kan klare de mange flygtninge, der kommer fra f.ex. Syrien og Afghanistan, og EU-Kommission bekræfter i dag over for nationen!, at de 45 milliarder kroner EU lovede at kanalisere til flygtninge-hjælp i Tyrkiet, ikke er brugt endnu:

- EU har lovet at betale 45 milliarder kroner til Tyrkiet inden for et år.

- Pengene skulle gå til ngo’erne, ikke til os.

- EU har ikke betalt de lovede penge, lyder det fra Erdogan, og EU Kommissionen har sendt disse tal:

Der er € 6 mia. i alt. Heraf er € 4,7 mia. kontraktuelt forpligtet og € 3,2 blevet udbetalt til dato.

- I runde danske kroner svarer de ca. til hhv. 45 mia., 35 mia. og 24 mia.

- Man regner med at i alt € 4 mia. (ca. 30 mia. kr.) vil være udbetalt inden udgangen af året, skriver kommissionen til nationen!, og fortæller at nogle af pengene er gået til kendte navne som Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og Unicef, der har projekter for flygtninge i Tyrkiet.