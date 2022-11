Flygtninge siger tak og møder til tiden

Der er hele 54 procent - eller 6141 - af de jobparate ukrainske flygtninge, der er i arbejde. Forsker kalder det et udmærket resultat

- De er ekstremt kompetente, motiverede og læringsparate.

- De møder til tiden.

- Og de er så taknemmelige for at kunne komme ind og være en del af et arbejdsfællesskab.

241 i sundhed og social - 20 mere på vej

Sådan siger Christian Budde, der er rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune til DR Nyheder om de tyve ukrainske kvinder, der er i gang med et 12-uger langt forløb, der lige om lidt giver dem job i den hårdt trængte ældrepleje.

I forvejen har 243 af 6158 ukrainske flygtninge, der pt er i arbejde, fundet et job i det, der i myndighedernes statistik hedder 'sundhed og socialvæsen'. Langt de fleste - lidt over 3000 - arbejder i rengøringsbranchen eller i landbruget.

Vil bare gerne vaske trapper

Annonce:

Svært at finde job i Sverige

I Sverige er situationen ikke ligeså rosenrød. Flere tusinde har forladt landet efter blot nogle måneders ophold, bla. fordi de ikke har kunne finde arbejde, skrev SVT for snart to måneder siden:

- Jeg vil gerne vaske trappeopgange og gulve, men jeg kan ikke finde et job.

- Der er ingen der vil ansætte mig, fordi jeg ikke kan tale svensk, sagde ukrainske Nataliia Volkova f.ex og den svenske udlændingestyrelse Migrationsverket bekræftede at 'trenden (med at rejse tilbage red) har været stigende den seneste tid', men hvad siger du?

Øv: Ukrainere får danske job