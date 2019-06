Flyt dog: Sultestrejkende kontanthjælpsmodtager pisser Peter af

Skal en kontanthjælpsmodtager med barn have råd til at bo i en lejlighed på Frederiksberg? Eller burde hun flytte til en billigere kommune?

- Hej.

- Der er noget der slet ikke stemmer i nationen!-artiklen om Vivi der sultestrejker for højere kontanthjælp.

- Hvor kunne det være fantastisk, hvis Ekstra Bladet gik ned til hende foran Christiansborg og spurgte hende om den lejlighed hun mener, hun har ret til at blive boende i, ligger på Frederiksberg (lige ned til søerne?).

Husleje på 7.300 og 500 i varme

Nogenlunde sådan skriver Peter H i en (lettere redigeret) mail til nationen! om det danske velfærdssystem, og hvem der har ret til at modtage hjælp. Og hvad de har ret til at modtage hjælp til.



Peter skriver på baggrund af den sultestrejke, Vivi L kontaktede nationen! om i går. En sultestrejke, der skal sætte fokus på kontanthjælpsloftet og den måde, loftet rammer børn af kontanthjælpsmodtagere.



Se også: Børnene synes det er flovt: Vivi sultestrejker for højere kontanthjælp

Peter har - som andre på nationen! - bemærket, at Vivi har en husleje på 7300 kr. og betaler 500 i varme. Og da hun er enlig mor med et hjemmeboende barn, synes han, det er for meget. Især fordi Vivis lejlighed ligger på Frederiksberg. Hans mail fortsætter derfor således:

- Såfremt ovenstående antagelse er korrekt, så er vi altså nået dertil i Danmark, hvor folk sultestrejker fordi de ikke kan få staten til at betale for, at de kan blive boende på en af landets dyreste adresser, som slet ikke giver mening ift. hvad kontanthjælpssystemet er til for.

Pisser værdigt trængende op og ned ad ryggen

- En historie om én, der i den grad pisser værdigt trængende op og ned af ryggen, skriver Peter, mens der er en del mere opbakning til Vivis kamp mod kontanthjælpsloftet på Facebook:

- Det er så fint, det du gør, men pas nu også lidt på dig, du har jo også børn, og evt børnebørn der har brug for dig på lang sigt !!

- Tro mig i disse opkørte valgtider, bliver din protest overset fordi de politikerne har en undskyldning,



Systemet jagter syge og arbejdsløse

- Jeg er jo enig med dig i, at der sker social dumpning af dimensioner i disse år, at systemet jagter syge og arbejdsløse som om de var landsforbrydere.

- Ingen, tvivl om det.

- Og du må jo føre din kamp som du vil, skriver Kirsten og Eva N skriver:

- Dit formål er prisværdigt, men du risikerer at blive ignoreret og at du gør skade på dig selv, skriver Eva N. Hvad tænker du?

Se også: Helt ærligt: Kontanthjælps-modtagere kan ikke forvente at bo i centrum