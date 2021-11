Flyt til Lolland - og dø

- Det er da endelig en undersøgelse, som giver mening.

- Med et positivt budskab for os lokale …

Sådan skræmmer man kontanthjælpsmodtagere væk

Indtil 1990 var der ikke noget at se

Sådan skriver Anders L i en af de 55 kommentarer, der er skrevet på Lolland-Falster-mediet Folketidendes Facebook-profil om en ny undersøgelse udført af Elsebeth Lynge og Therese L.F. Holmager fra Center for Epidemiologisk Forskning på Nykøbing F. Sygehus.

De to har nemlig brugt tre år på at kigge på dødsårsager og flyttemønstre i området, og deres konklusion er uhyggeligt klar. Så klar, at Ugeskrift for Læger har sat denne over skrift på:

Overdødelighed på Lolland-Falster er forbundet med tilflytning

En overdødelighed på 134 procent

- Indtil omkring 1990 var dødeligheden på Lolland-Falster helt på linje med dødeligheden i resten af Danmark.

- Men derefter begyndte Lolland-Falster at skille sig ud.

- I 2013-2017 var dødeligheden for mænd i Lolland Kommune 25 % over niveauet i Danmark som helhed. Og mens 24 % i Lolland Kommune og 20 % i Guldborgsund Kommune rapporterede at have et dårligt helbred i 2017, gjaldt det kun 17 % af den danske befolkning som helhed.

- Og disse forskelle gik igen, hvad enten det drejede sig om tilstedeværelse af kroniske sygdomme, f.eks. kronisk obstruktiv lungesygdom med 7-8 % mod 4 %, svær overvægt med 21-25 % mod 17 %, daglig rygning med 22-24 % mod 19 %, uønsket tid alene 7-9 % mod 6 % osv.

- Overdødeligheden fandtes specielt hos personer i den erhvervsaktive alder, og alle dødsårsager bidrog.

- Tilflytning til Lolland-Falster fra andre dele af Danmark har spillet en afgørende rolle i denne udvikling.

- I 2008-2017 havde tilflyttere til Lolland-Falster i den erhvervsdygtige alder en overdødelighed på 134 %, skriver de to forskere, og til Folketidende uddyber Elsebeth:

Gad ikke have den borger: Kommune afleverede 'den' på jobcenteret i anden kommune

Deres 'gamle' kommuner har også ansvaret

- Der har de senere år været en stor tilflytning af folk, der i forvejen var syge, fra hovedsageligt de københavnske omegnskommuner.

- Mange af dem er ganske vist folk i den erhvervsaktive alder, men en stor del er folk, der er på førtidspension.

- Da det er en betingelse for at få førtidspension, at man er syg, er det helt forventeligt, at denne gruppe af tilflyttere har en højere dødelighed end befolkningen i gennemsnit.

- Så ansvaret for disse borgeres sundhed deler de lokale kommuner med de kommuner, de pågældende borgere kommer fra, siger hun, men hvad siger du?

--------- SPLIT ELEMENT ---------