FN blander sig i udvisnings-sag: Familien er overlykkelig

Mor har en græsk opholdstilladelse og far og deres seks børn har opholdstilladelse i Danmark. Derfor ville Danmark udvise moren, men nu griber FN ind

- Så det kan få FN op af stolen.

- Men at en 13 året pige skal forlade Danmark, hvor hun har sin mor og stedfar, kan ikke.

Sådan skriver Heidi S. i en kommentar på DR Nyheders Facebook-profil om at FNs Børnekomite nu griber ind i udvisningen af Najar Mahmoud Al-Ali.

13-årig udvist: Her siger hun farvel til sin bedste veninde i Farsø

Alle børnene er glade

Hun - som skulle sendes til Grækenland og efterlade mand og seks børn - på mandag, får dermed som minimum lov til at blive i landet i den tid FN’s Børnekomité skal bruge på at undersøge sagen.

Manden har arbejde, og børnene går i dansk skole. Men i modsætning til resten af familien har Najar Mahmoud Al-Ali ifølge DR ikke fået opholdstilladelse i Danmark. Hun har opholdstilladelse i Grækenland.

- De er så overlykkelige. De har det alle sammen rigtig godt, og alle børnene er glade og jubler.

- Nu håber vi allesammen, at hun vil få opholdstilladelse i Danmark, siger kvindens svigerinde til DR, mens der er en lidt anden og mere negativ stemning i DR Nyheders Facebook-tråd:

Send hele familien til Syrien

- Bare send hele familien hjem til Syrien. Det er jo blevet det rene ferieparadis, må man tro når alle efterhånden drager på ferie i 'hjemlandet' flere gange årligt.

- Danmark har ikke brug for dem. Der kan ansættes op til flere SOSU personaler for det beløb familien koster os. Og det vil komme ældre og syge til gode, skriver Lone A i en kommentar, og Flemming P er enig:

- Der er jo fred og ro i Syrien og ingen fare, så mon ikke de bare skulle tage hjem til Syrien allesammen og være med til at genopbygge deres land .

- Bare en tanke, skriver han.

Hvorfor bliver de gode altid sendt hjem?

Zainab A - som også mener, at der er noget galt med dansk udvisningspolitik - synes dog, at en familie med børn skal have lov til leve sammen:

- Hvor er det umenneskeligt at splitte en familie på den måde.

- Man burde tænke på børnene i denne situation og have lidt situationsfornemmelse.

- Hvorfor bliver de gode altid sendt hjem i forhold til kriminelle? Føj, hvor gør det en sur, skriver Zainab, men hvad tænker du?