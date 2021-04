Fodbold-forældre afvist: Fandt hul i hegnet

Han fik at vide, at der ikke måtte være tilskuere til sønnens fodboldkamp – og så klumpede han sig sammen med andre afviste forældre og fulgte kampen gennem et hul i hegnet. Ulogisk mener han, mens Lyngby Boldklub ikke kan se, at de havde andre muligheder

- Hej

- Jeg skriver for at få en debat omkring rimeligheden af de regler der bliver sat.

- Og at de bør give mening, hvis man vil have folk til at respektere dem.

Regler skal gennemtænkes

- Når man indfører regler, skal de gennemtænkes. i øjeblikket ser man hverken på erfaringer fra sidste år, eller har logisk tankegang eller tiltro til folk med. Og her er har vi et eksempel på en regel som slet ikke giver mening i forhold til noget som helst.

- Man kunne jo blot lave en regel om afstandskrav til idrætsstævner m.m, så var den lukket. Til 99.9 procent af amatør idrætten, er man jo slet ikke i nærheden af at komme i tæt kontakt. og slet ikke udenfor.

Jeg kørte min søn til fodbold i søndags

Sådan skriver en fodbold-far til nationen! om den måde han blev bortvist på i weekenden, da hans søns shold skulle spille kamp på Lyngby Stadion. For mens der må være mere end 2000 tilskuere til Superliga-holdets kampe nu, så har boldklubben valgt at sige nej til at alle tilskuere til de andre kampe. Og det synes faderen ikke kan være rigtigt. Hans brev – som Lyngby Boldklub svarer på nedenfor – fortsætter derfor således:

Havde regnet mig frem til at vi ku' være 15 tilskuere

- Det var søndag d. 25-04-2021, at jeg kørte min søn til fodbold på Lyngby stadion, hvor han skulle spille mod selv samme klub.

- Jeg havde på forhånd læst om DBUs regler for tilskuere omkring disse kampe, som tillader ca. 15 tilskuer afhængig af trænere med mere. Hvilket jo sammenlagt skulle give 50 mennesker, på et forholdsvis stort areal.

- Da vi kommer ud til klubben, har Lyngby stadion besluttet de ikke kan håndtere tilskuer til kampene.

Vi fandt en lille plads, stod tæt og kiggede på banen

- Jeg og de andre der var der, fandt så en lille plads, hvor man kunne kigge ind – selv om vi stod endnu tættere, end vi kunne have gjort rundt om banen.

- Vi der var tilstede havde svært ved at se logikken i den håndtering.

- Forældre skal jo køre deres børn til sport, og så er det vel også rimeligt de ser dem spille uanset hvilken sport det er.

- Ellers er man henvist til at vente i sin bil 2 timer, eller foreslår de man kører hjem og kommer retur?

- Dette er jo ikke godt for klimaet.

Lyngby Boldklub: Vi har valgt at lukke for tilskuere

- Jeg tror at mange har frustrationer omkring dårlig og upræcis håndtering af Corona, og beslutninger som ikke burde have gang på jord.

- De må til at bruge den sunde fornuft, både i klubber, organisationer og især i Folketinget, skriver faderen, og Lyngby Boldklub 1921 svarer at de ikke har mulighed for at sortere i de mange tilskuere, og at de derfor afviser alle for tiden:

- Amatøridrætten er p.t. underlagt den generelle udendørs forsamlingsgrænse på 50, dvs. antallet af spillere, trænere, dommere, udskiftere og diverse officials samt evt. tilskuere må tilsammen ikke overstige 50 pr. kamp.

Ikke muligt at udvælge nogle få

- Det betyder, at vi for at kunne overholde denne forsamlingsgrænse kun ville kunne give mulighed for nogle ganske enkelte tilskuere til hver kamp, og med den mængde af kampe vi har i en travl turneringsweekend på Lyngbys anlæg, har vi ikke mulighed for at stå og udvælge nogle få tilskuere blandt en stor mængde af engagerede forældre.

- Vi har derfor, jf. nedenstående DBU-meddelelse til klubberne, valgt ikke at lukke tilskuere ind på området, da vi som klub står med arrangøransvaret. Dette informerer vi både hjemme- og udehold i god tid, så ingen tilskuere behøver at køre forgæves.

- Vi håber at kunne byde tilskuere i begrænset omfang velkommen igen fra d. 6. maj, når forsamlingsgrænsen hæves til 75, skriver Lyngby Boldklub, men hvad tænker du?