Føj: Folk i store biler stjæler fra Røde Kors

De kommer om aftenen, om natten og morgenen - og de er mere end én, siger Connie, der et chef for Røde Kors Butikken i Vamdrup.

- For helvede.

- Hvor lavt kan man da synke.

- Godt nok for grov. Føj.

Altid mere end én

Sådan skriver Lene N i en af de forargede kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil om Røde Kors Genbrugsbutik i Vamdrup, der er plaget af tyverier fra tøjcontaineren og af de ting, der bliver afleveret og sat som donation foran butikken.

Butikken satte af samme grund overvågningskameraer op for et års tid siden, og de hjælper da også ofte den lokale betjent med at skaffe de donerede genbrugsgodbider tilbage. Men tyverierne bliver ved:

Skal koste på straffeattesten

- De kommer aften, nat og morgen, og de kommer i store biler to-tre gange om ugen og tager sig god tid.

- Det er ofte gengangere, kan vi se, og de er altid mere end én, siger butiksleder Connie M til avisen, og opfriodrer samtidig folk ,der vil donere noget til Røde Kors om at kontakte dem og lave en aftale.

- Håber da politiet tager sig af det som butikstyveri, så de mennesker får en plettet straffeattest ud af det, skriver Brigitta S. i en anden kommentar, mens Mogens H synes det er komplet misforstået at blande myndighederne ind i sagen:

Det er jo bare affald der står ved vejen

- Altså.

- Jeg kan ikke se, at der er sket noget tyveri.

- Folk har jo bare fjernet noget, der står ved vejen, og desuden har butikken ikke mistet noget af værdi, da de har fået det gratis.

- Så lang tid det står ved vejen eller udenfor butikken er det bare affald.

- Det får først en værdi når det er inde i butikken.

Røde Kors burde sige tak

- I burde faktisk takke dem der kommer hjælpe jer med at rydde op foran butikken.

- Havde de ødelagt en dør eller skur for at hente det, så havde det været noget andet, skriver Mogens, men hvad tænker du?