Føj: Synes Politiken skylder Fuglsang en undskyldning

- Der burde være en undskyldning fra Politikken til Fuglsang på forsiden.

- Føj....

Officielt: CADF ønsker ikke Fuglsang-sag åbnet

Tænk at det er vores egne medier

Sådan skriver Jan H i en af de 27 kommentarer, der er skrevet på Politikens Facebook-profil til artiklen om, at cykelsportens antidopingenhed (CADF) i dag har meddelt, at materialet om Fuglsangs påståede doping-forbindelse ikke kan bære en sag.

Håber i er voksne nok

Og Jan er ikke den eneste, der mener, at avisen - som har skrevet adskillige artikler om doping og Fuglsang - bør stikke cykelrytteren en undskyldning:

- Tænk sig at det er vores egne medier der skal undergrave både Fuglsang og cykelsporten...

- Håber I er voksne nok til at beklage forløbet - det I skriver her fremgik jo allerede af den 'hemmelige rapport, så hvilken redaktør har sagt god for dette, skriver Christian L, i en anden kommentar, og Bjarke N fortsætter:

Hvad nu med karrieren?

- Hvor ville det have klædt danske medier ikke at trykke rapporten, der alene handlede om mistanker.

- Spændt på, hvad dette kommer til at betyde for Fuglsangs videre karriere og muligheder, skriver han, og på DRs Facebook-profil er der også massiv stemning for en undskyld fra licens-organet:

- Her skulle det være på sin plads at give en uforbeholden undskyldning til Jacob Fuglsang.

- Virkelig dårlig reseach af DR, skriver Asmus L. der har fået mere end 50 likes for den bemærkning, men hvad tænker du?