Føler sig snydt: Gigachok

Mange el-kunder med fast pris er rystede over fordobling af prisen på en kilowattime

- Ja.

- Jeg fik også et gigachok i dag, da jeg fik min elregning.

- Min kilowattpris er fordoblet i oktober i forhold til september.

- Nu havde vi ellers hørt, at vi kunne glæde os til lavere priser...

- De sidste mange måneder har heddet ca 1700, denne måned så oppe på 2650...

- Jeg magter snart ikke mere.

Dobbelt så mange gør det

Energikrisen fortsætter, men hvor sandsynligt vil det være, at Danmark kan opleve blackout? Det svarer professor i energiplanlægning, Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen på i videoen her

Fra 2.33 kroner til 4,80 kr

Sådan skriver Majbritt A. i en kommentar på energiselskabet Andels Facebook-profil om de kvartals regninger, der netop er sendt ud. Regninger, hvor den 'faste' pris på strømmen er mere end fordoblet fra september til oktober:

- Samme her. Sidste måned: 923, 38 kr for 231 kWh. Denne måned: 1423,96 kr for 218 kWh.

- Ergo har jeg brugt 13 kWh mindre denne måned, men regningen er stadig stedet med 500 kr., skriver Sammy, og i en mail til nationen! skriver Hasse, at han også lige har fået en stigning på 60 % fra den ene måned til den anden:

- Er pensionist, så det er noget, der rykker ..... sådan en regning, skriver Hasse.

Vi køber ind på forhånd

I Norge er der lige nu stor debat om el-aftaler med faste priser, og regeringen overveje ligefrem at forbyde dem, så alle er på timepris. nationen! har spurgt Andel, hvordan de forklarer at den 'faste' pris på en kilowatttime pludselig stiger fra 2.33 kroner til 4,80 kroner, og de har sendt dette svar:

- Når vi køber strøm ind, så gør vi det på forhånd i såkaldte forwards. Vi køber ind i lige store mængder hver eneste dag.

Og i august var der store prissitigninger

- På den måde kommer der en lige stor andel af hver eneste dags pris ind i prissætningen. Og i august måned, specielt i slutningen af måneden, havde vi nogle store prisstigninger på gas, hvor elprisen fulgte med op.

- Og det er desværre årsagen til den høje pris per kilowatt-time (i fjerde kvartal red.), siger funktionschef i Andel Energi, Jack Kristensen, men hvad siger du?

